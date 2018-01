"Lliuten per la seva Catalunya el que tu no has lluitat per la teva Espanya", la xirigota que defensa els catalans

La comparsa La Playa, vestits de pirates, ha presentat una xirigota al concurs de Cadis que defensa els catalans que han apostat per la independència i que critica el patriotisme del govern Rajoy. Aquesta xirigota arriba després de la polèmica en què que la comparsa La Familia Verdugo simulava tallar el cap a Puigdemont per la seva gosadia.

Una de les frases més destacades de la xirigota que entén els catalans diu: "Lliuten per la seva Catalunya el que tu no has lluitat per la teva Espanya".

Tu que enarbolas tu bandera con más orgullo que nunca que hasta las tripas te arañas que quieran romper España ahora desde Cataluña. Eso si que toca lo cojones y es que en tu nación hay gente que grita fervientemente que ellos no son españoles. Tu te tiras a la calle haciendo tuya esa guerra por tu sentimiento patrio por tu país por tu tierra. Por tu gente que tuvieron que dejar Andalucía que a Cataluña se fueron y por lo que siguen todavía. Pero que pena españolito que esa rabia no te dio de igual manera, por toda esa gente joven exiliados españoles que cruzaron la frontera. Y que desgracia que te falte patriotismo para salir y echarle huevos a un gobierno sinvergüenza que está hundiendo en la miseria a tantísimos obreros. Mas tu adelante sigue agitando banderitas incansable por la unidad del territorio de tu España aunque tu España siga rumiando su hambre. Tu sigue así pero aunque a ti te duela te lo tengo que decir en el fondo [ ] te hierve las entrañas porque ellos luchan por su Cataluña lo que tu en tu vida nunca has luchado por España

Conscients que aquesta certa defensa de l'opció independentista dels catalans no agradarà a molta gent, els presentadors de televisió recorden que les xirigotes sempre parlen de temes d'actualitat i que no sempre s'hi pot estar d'acord.