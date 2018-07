Lluc Salellas: "Demanaríem que el rei dissolgués la casa reial i abandonés el país"

Un dels portaveus del secretariat nacional de la CUP, Lluc Salellas, ha assegurat aquest dimarts que el discurs del rei Felip VI, especialment el del 3-O, no ha sigut "precisament" de diàleg sinó de "justificació de la violència". Així ho ha assegurat en una entrevista a Catalunya Ràdio, l'endemà que el president del Parlament balear, Baltasar Picornell, assegurés que el monarca volia bastir ponts amb l'independentisme. "Demanaríem que el rei dissolgués la casa reial i abandonés el país, és el que ens agradaria, som republicans", ha afirmat Salellas.

A més, i de cara a la Comissió Bilateral Generalitat-Estat d'aquest dimecres, Salellas tampoc creu que sigui "necessari" el diàleg amb el govern espanyol "si no reconeixen primer que existeix a Catalunya el dret a l'autodeterminació, [...] és el primer per poder asseure's a la taula". De fet, el cupaire, que no creu que el procés sobiranista s'hagi acabat, es mostra "escèptic" sobre la possibilitat que la trobada institucional serveixi per desencallar aquest "tema central".

"Ara fer una Bilateral amb un interlocutor que no reconeix els excessos de violència de l'1-O, l'autodeterminació o la profunditat del conflicte és un engany amb la realitat que vivim i la voluntat dels catalans –ha insistit un dels portaveus del secretariat de la CUP–. El Govern diu que continuarà dialogant tant si això passa com si no; no han dit que ho aturaran si demà no es reconeix el dret a l'autodeterminació, i per a nosaltres és imprescindible", ha assegurat Salellas.

El cupaire, que s'ha desmarcat d'una negociació de pressupostos amb l'executiu català, ha criticat també la gestió de la conselleria d'Interior, amb Miquel Buch al capdavant, davant de les "agressions feixistes, que van a més". "No està actuant amb la diligència que hauria d'actuar en aquests casos; [...] només n'hi ha del costat feixista, d'agressions físiques i violentes, i en canvi la reacció és gairebé inexistent", ha lamentat.