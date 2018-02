Lluís Puig interromp l'exili a Brussel·les i viatja a Luxemburg

El conseller de Cultura, Lluís Puig, ha deixat momentàniament Brussel·les i ha viajat a Luxemburg. En una publicació al seu compte d'Instagram, Puig va donar a conèixer que hi va anar per "seguir treballant per la cultura i el país". "Quin honor anar trobant gent valenta per tot arreu", conclou el conseller en el seu missatge.

Avui a #luxemburg hem pogut seguir treballant per la cultura i el país ! Quin honor anar trobant… https://t.co/4uH4SSV86M — Lluís Puig i Gordi (@PuigGordi) 23 de febrero de 2018

Des que el jutge instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena va retirar l'euroodre contra Carles Puigdemont i els consellers exiliats, poden viatjar per tots els països amb llibertat excepte a Espanya, on serien detinguts pels cossos i forces de seguretat de l'Estat. Puigdemont ja va viatjar a Dinamarca i, tot i que la fiscalia va sol·licitar que se'l detingués, el magistrat ho va rebutjar.