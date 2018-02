L’objectiu de la Moncloa

Puigdemont no podrà ser president. Pot ser investit simbòlicament, pot ser ungit a Brussel·les i poden posar un quadre seu a les dependències de la Generalitat, però no ho podrà ser perquè l’Estat ho impedirà. Quan se certifiqui, ja sigui perquè ell hi renuncia abans amb ajuda d’ERC, perquè l’inhabiliten o perquè el TC el veta, a la Moncloa s’ho miraran amb aquell somriure cofoi i il·lús, el mateix amb què Rajoy va sortir a dir l’1-O que no hi havia hagut referèndum. Acabar amb Puigdemont és acabar amb el Procés, pensen. És el mateix somriure amb què van assistir a la caiguda d’Artur Mas. El mateix amb què han celebrat la renúncia de Carme Forcadell. El mateix que van posar el dia que pensaven que l’independentisme començava i acabava en Carod-Rovira. Un somriure que se’ls glaça quan veuen que, per cada líder caigut, el moviment independentista es renova.