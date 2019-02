Lorena Roldán, de la Via Catalana a perfilar-se com a possible nova líder de Ciutadans

260x366 Lorena Roldán al Parlament / ACN Lorena Roldán al Parlament / ACN

Ja en la campanya del 21-D es parlava de Lorena Roldán entre la militància com una "Inés Arrimadas en potència", i ara totes les mirades se centren en ella –com va avançar l'ARA ahir– com a possible substituta de la líder de Ciutadans a Catalunya, que avui ja ha fet campanya per Madrid. Dona i de la mateixa edat (37 anys), advocada (Arrimadas té estudis de dret i ADE), no s'havia dedicat a la política fins al 2014, quan va ser candidata de Cs a les europees. Igual que a Arrimadas, se la defineix com més aviat tímida: un tret que no ha limitat el seu ascens meteòric al partit.

Roldán ha tingut una trajectòria fulgurant malgrat el pes mort que arrossega des dels seus inicis. Una taca a l’expedient que desperta recels en alguns companys de partit: la fotografia en què apareix amb una barretina i rodejada d’estelades a la Via Catalana per la independència del 2013 publicada pel diari 'Delcamp.cat'. “És arriscat fer número u algú amb aquest passat”, diu un membre de Cs. D’altres, en canvi, la justifiquen i recorden les explicacions que ella mateixa va donar quan la imatge es va fer pública: que llavors no militava a Cs i que només hi havia assistit per “pressions” dels seus superiors a l’administració pública.

No es entendible que la n°. 2 de la lista de CIUDADANOS por Tarragona acudiera hace días, a celebrar la independ. de Cataluña a la Vía Catalana, con un grupo de amigas.



Cuando fue descubierta, dijo que había ido obligada. ¿Creen ustedes que fue obligada tras ver la fotografía? pic.twitter.com/oK9J3wRO3Z — Sentido Común (@SentidoComun22) 15 de desembre de 2017

Sigui com sigui, aquest fet no sembla haver preocupat mai en excés la direcció de Cs. Només tres mesos després d’haver estat escollida regidora per Tarragona (la seva ciutat natal), el 2015 va entrar al Parlament. Com a diputada i portaveu autonòmica al Senat, Roldán ha sigut una de les cares més mediàtiques de Cs en aquesta legislatura. De la mateixa manera que Arrimadas, s’ha aguerrit en múltiples tertúlies televisives i rodes de premsa. El desembre del 2017 va ser ella qui va anar, juntament amb Andrea Levy (PP), a les portes del Tribunal Constitucional (TC) per interposar un recurs d'empara contra el nou reglament del Parlament, emulant la famosa fotografia d'Arrimadas amb els líders del PP i el PSC (Xavier García Albiol i Miquel Iceta) quan van presentar un recurs contra la declaració de ruptura.

En els últims mesos Roldán ha protagonitzat nombroses intervencions al Parlament amb un discurs dur i agressiu que recorda el de la mateixa Arrimadas. Tot i que la veuen menys àgil en la rèplica, companys seus estan convençuts que millorarà. Recorden els inicis d’Arrimadas com a número u de Cs el 2015, quan encara sortia amb Albert Rivera a totes les fotografies: alguns la veien poc preparada i estaven en desacord amb la marxa de Rivera al Congrés. Quatre anys després, deixa el Parlament amb els deures fets (com a líder de l’oposició) i es llança a Madrid per ajudar-lo a maximitzar els resultats a les generals. Roldán, si es compleixen els pronòstics, heretaria la manera de fer política que ha catapultat Arrimadas, però també el repte de mantenir els 36 escons que actualment Cs té al Parlament, amb l’amenaça de l’auge de Vox i la possibilitat d’una nova convocatòria electoral després de la sentència del judici de l’1 d’Octubre.