L'organització juvenil Arran ataca la seu de 'Crónica Global' a Barcelona

La redacció de 'Crónica Global' ha patit aquesta matinada desperfectes a la façana de la seva seu, al carrer Casp de Barcelona. Cap a les 4 de la matinada, tres encaputxats han colpejat els vidres del mitjà i, a més de fer-hi diversos forats, hi han dibuixat la imatge d'Arran i hi han escrit el missatge "Il·luminem la foscor, ofeguem el feixisme".



Des de l'organització juvenil han emès un comunicat aquesta tarda en què justificaven l'acció amb l'objectiu de "posar sobre la taula el paper d'alguns mitjans de comunicació en l'encobriment i encoratjament dels grups neonazis a l'hora de cometre tot tipus d'atacs feixistes".



Arran ha destacat, a més, les 120 agressions feixistes registrades entre setembre i novembre de l'any passat a l'estat espanyol i n'ha culpabilitzat els "governs en permetre'ls prendre els carrers, la policia per no actuar davant les agressions i el sistema judicial quan no els condemna".



Des de 'Crónica Global' han volgut recordar que Arran és una organització juvenil de l'entorn de la CUP, una formació política que té la seu al mateix carrer que el mitjà. Segons han informat, aquest ha sigut el quart atac que han patit i el "més violent".