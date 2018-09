El Luther King Institute creu que és "admirable" que un moviment com l'independentisme català faci servir les estratègies de l'activista

El director del Martin Luther King Research and Education Institute, Clayborne Carson, ha afirmat que és "admirable" que un moviment com l'independentisme català faci servir els principis de la "resistència no-violenta" que l'activista en favor dels afroamericans defensava. En un comentari que ha fet a l'ACN i que també ha compartit a les xarxes socials, Carson ha dit que sempre que manifestants i líders "són reprimits de manera violenta per la policia" està "afectat". A més, ha expressat malestar per haver sigut "citat erròniament" en unes declaracions recents sobre el sobiranisme català que, segons ell, "distorsionen" el que va dir. Amb tot, ha afegit que va expressar "escepticisme" sobre si era correcte "comparar l'opressió dels catalans amb la dels afroamericans".

Carson creu que es va malinterpretar el fet que ell hagués dit que Martin Luther King s'hauria oposat a la independència de Catalunya quan se li va preguntar sobre si estava justificat que els sobiranistes facin servir el nom de l'activista afroamericà per a la seva causa. "Jo no parlo per boca de King ni vull endevinar les seves opinions sobre un tema que ell mai va tractar en la seva vida", ha expressat. "He dedicat les últimes tres dècades a estudiar el que King va dir realment, més que especular sobre el que hauria pogut dir si la seva vida no s'hagués interromput a causa de l'assassinat", ha afegit.

El director de l'institut de recerca sobre la figura del líder nord-americà ha dit que està "content" sempre que un moviment fa servir les "tàctiques i estratègies no-violentes" del guanyador del Nobel de la pau de l'any 1964. Al mateix temps, però, ha puntualitzat que quan se li va preguntar si la independència de la "pròspera" Catalunya podria fer mal a la resta de l'estat espanyol, ell va "admetre que podria ser el cas".

Amb tot, Carson ha deixat clar que no és "cap especialista" en el moviment independentista. "Mai he parlat amb cap líder català, tot i que veuria amb bons ulls la possibilitat de fer-ho", ha reblat.