Macron i Rivera treballen en una plataforma per concórrer conjuntament a les europees

Després de reunir-se a Madrid amb el president i el secretari general de Cs, Albert Rivera i José Manuel Villegas, respectivament, Castaner ha dit, en roda de premsa, que tant a Ciutadans com a la seva formació els uneix la voluntat de "canviar Europa en profunditat" i de no fer-ho recolzant-se en un o altre partit que en un moment donat pugui ser majoritari o no.



Segons ha explicat Castaner, En Marche! està recollint suports amb altres partits europeus que comparteixin el mateix projecte d'Europa per concórrer junts als comicis de l'any vinent i, a més de Cs, es podria integrar també al Partit Demòcrata (PD) italià.



El delegat general de La República en Marxa ha indicat que en els pròxims mesos treballaran per tal de proposar una "plataforma de convergència comú" que es constituiria de manera "prèvia" als comicis al Parlament Europeu.



Segons ha explicat, aquesta plataforma aniria "més enllà d'un moviment polític concret" i buscaria "atreure tots els socis necessaris" al voltant de la idea de reformar la Unió Europea i "unir tots els progressistes europeus independentment del seu origen polític i recorregut ", amb la pretensió també de fer front als "populismes" en països com França o Itàlia.

Castaner, que actualment és secretari d'Estat de Relacions amb el Parlament, ha ressaltat que Ciutadans va ser el primer partit que va donar suport a Macron i que les dues formacions van néixer de moviments civils amb el desig de "renovar" la política a Espanya i a França, i per això les uneix "un vincle molt fort".