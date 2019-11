La premsa de Madrid crida a l'acord entre el PSOE i el PP per desbloquejar la formació d'un govern

Els editorials dels principals diaris espanyols d'aquest dilluns coincideixen en demanar als dos principals partits d'àmbit estatal, el PSOE i el PP, que arribin a alguna mena d'acord per evitar unes noves eleccions. Les capçaleres madrilenyes creuen que és la millor opció per garantir l'estabilitat política en un moment de turbulències marcades per l'avenç de Vox i, sobretot, pel "desafiament separatista" a Catalunya.

A més, els rotatius coincideixen en assenyalar el president del govern, Pedro Sánchez, i en menor mesura el líder de Ciutadans, Albert Rivera, com a responsables d'unes eleccions que han deixat un panorama parlamentari que dificulta encara més la governabilitat d'Espanya.

'El País'

"Superar la paràlisi exigeix negociar un programa de mínims"

El principal diari madrileny i referent tradicional de l'esquerra fa un editorial ambigu en què lamenta la "greu paràlisi política" de l'Estat i la "polarització i radicalització de la vida pública espanyola", que ha tingut com a resultat "l'alarmant enfortiment de la ultradreta". En l'editorial d'aquest dilluns, El País no demana obertament un acord entre el PSOE i el PP, però sí que fa una crida a Pedro Sánchez a trobar una majoria per formar un govern estable i "explorar les possibilitats d'un programa de mínims que permeti posar en marxa la legislatura". "La disposició a negociar el contingut d'aquest programa seria el pas imprescindible per facilitar que el Parlament compleixi sense més retard el seu deure constitucional d'investir un candidat", s'hi afegeix. Aquest govern, segons el parer dels responsables editorials del rotatiu, "hauria d'aturar la força centrífuga que ha col·locat als extrems una desestabilitzadora capacitat de decisió política", en referència a Vox i també a l'augment d'escons independentistes.

'El Mundo'

"Fracàs de Sánchez" i pacte entre el PSOE i el PP

"Sánchez fracassa: és l'hora d'una gran coalició". Amb aquest titular obre El Mundo l'editorial d'aquest dilluns, en què analitza el resultat electoral amb fortes crítiques al president del govern. Segons el diari d'Unidad Editorial, diumenge els votants "van rebutjar el suport que demanava a la seva persona en plantejar les eleccions com un plebiscit". "El seu tacticisme i la seva frivolitat han permès un rearmament de les opcions radicals", afegeix. L'editorial conclou que "només un gran acord de forces constitucionalistes, amb vocació reformista i amb l'esperit de concòrdia inherent a la gènesi de la nostra democràcia, permetria acabar amb el bloqueig". El rotatiu dirigit per Francisco Rosell qualifica de "preocupant" l'ascens electoral de les forces "nacionalistes i secessionistes", i de "pujada extraordinària" el resultat de Vox.

'Abc'

Fusió de Ciutadans i el PP

El diari Abc és el que més es desmarca de les crides a l'entesa entre el PSOE i el PP. Segons el seu editorial, "la repetició de les eleccions exonera el Partit Popular de qualsevol responsabilitat de facilitar la investidura de Sánchez, excepte que sigui conseqüència d'un pacte que ni la mateixa candidatura de Sánchez hauria de donar per assegurada". La capçalera madrilenya lamenta la decisió del president del govern d'anar a unes noves eleccions, perquè han donat un resultat que, a parer dels editorialistes, reforça els partits independentistes. Així mateix, atès el mal resultat del partit, el diari convida Ciutadans a "plantejar-se si no és el moment d'iniciar un camí de fusió generosa amb el PP, que reforci el centredreta espanyol".

'La Razón'

Pacte entre socialistes i populars per posar fi al "desbloqueig"

Segons La Razón, "Espanya mereix el desbloqueig" i per això reclama en el seu editorial que Sánchez sigui conscient que "necessita l'abstenció dels 88 diputats del PP". "Es exigible un sentit d'estat, perquè Espanya no pot estar sotmesa a un bloqueig permanent que converteixi la interinitat en un càstig permanent". "Si Sánchez insisteix en un govern d'esquerres amb el suport de l'independentisme tindrà assegurada una reacció de la dreta més radical", afegeix.

Catalunya

'La Vanguardia'

"Ningú aplaudiria unes altres eleccions molt aviat"

A diferència d'alguns diaris de Madrid, La Vanguardia no es mostra a favor de cap acord entre partits però sí que reclama que les forces parlamentàries s'obrin a arribar a pactes. "Continua sent imprescindible el que ja ho era a l'abril: que els partits acceptin que la fragmentació ha arribat per quedar-se". Segons el rotatiu del Grupo Godó, els líders polítics estan obligats a "dialogar" i a "arribar a acords que permetin la governabilitat d'Espanya". De fet, l'editorial afegeix que els votants van tornar a les urnes "amb un plus de fatiga" i "enfadats per la imperícia dels partits polítics per arribar a acords que permetin la formació d'un govern".

'El Periódico de Catalunya'

Un acord del PSOE amb el PP és "molt difícil"

"La repetició electoral ha sigut un fracàs que no ha contribuït gens a aclarir el bloqueig de la política espanyola i només ha sigut beneficiosa per a la ultradreta de Vox", diu l'editorial d' El Periódico. Segons el diari català, "la nova geometria del Parlament ofereix dues possibles fórmules per acordar una investidura de Sánchez". Per una banda, un pacte amb Podem i els partits independentistes catalans i bascos que inclogui alguna mena de "col·laboració" amb ERC. Per una altra, un pacte del PSOE i el PP per facilitar un govern. "En una altra democràcia europea probablement aquesta seria la primera fórmula de negociació", afegeix el text sobre un hipotètic acord entre els dos principals partits del Congrés, però "en la política espanyola és molt difícil". El rotatiu indica, a més, que "la gestió de la crisi catalana dificulta encara més les negociacions per a la governabilitat".

'El Punt Avui'

"Catalunya ha estat l'epicentre"

"No es pot governar Espanya sense buscar una solució política per a Catalunya, on les forces independentistes han obtingut un escó més del que tenien", indica l'editorial d' El Punt Avui. Segons el diari, la repetició suposa un "fracàs" per a Pedro Sánchez, perquè "Espanya ara no és més governable que quan no va voler o no va poder fer un pacte d'esquerres amb Pablo Igresias". Per al rotatiu català, "el desbloqueig es manté", en una situació d'ascens de l'extrema dreta de Vox, "un dels fets més rellevants i preocupants de la jornada" electoral.