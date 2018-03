‘Madrileños por el derecho a decidir’ reivindica l’alliberament dels presos amb un acte a la capital espanyola

El Teatro del Barrio de Madrid ha estat escenari aquest dissabte d’un nou acte en suport dels presos organitzat pel col·lectiu ‘Madrileños por el derecho a decidir’, que ja va omplir aquest espai el passat 17 de setembre a favor del Procés. L’acte, al que han assistit una seixantena de persones, ha servit per reivindicar l’alliberament de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras i Joaquim Forn, cinc mesos després de l’empresonament dels Jordis.

Precisament, s’hi ha projectat missatges enregistrats per la dona de Jordi Sànchez, Susanna Barreda, l’exdiputada de la CUP Anna Gabriel, i s’hi ha llegit una carta enviada per Jordi Cuixart des de la presó de Soto del Real: "Això no va de banderes ni de nacionalismes, sinó de democràcia", ha afirmat el president d’Òmnium. Barreda ha advertit que el retrocés democràtic a Catalunya també té lloc a l'Estat, i Gabriel ha agraït el suport rebut i ha recordat que la construcció de la República "es fa des de llaços fraternals". El jurista Carlos Villa ha subratllat que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena està prevaricant en mantenir els procediments per sedició i rebel·lió malgrat l’absència de violència. "Si no ho parem, no serà només Catalunya", ha advertit.

L’entitat ha criticat el que considera un procés "autoritari, repressiu i centralitzador" de l’Estat a Catalunya i ha demanat la "immediata posada en llibertat dels presos i la fi de la persecució contra els exiliats". "Demanem a l’Estat que posi punt i final a la judicialització d’un conflicte polític", ha afirmat la presentadora Pilar Parrilla. L'acte ha comptat amb actuacions musicals i ha deixat quatre cadires buides amb llaços grocs.