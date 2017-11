Mala maror a ICV per la candidatura dels comuns

La confecció de la candidatura de Catalunya En Comú-Podem per a les eleccions del 21 de desembre ha ferit sensibilitats a les files d’ICV. Alguns dirigents han alçat la veu i critiquen que Barcelona en Comú (BComú) fa i desfà al seu gust sense tenir en compte la resta de socis de la confluència. És el cas de la fins ara diputada ecosocialista al Parlament Hortènsia Grau, que acusa els comuns de tenir presència només a Barcelona i en una part de l’àrea metropolitana i de voler “trinxar” a la resta del territori una ICV “noquejada, amb l’autoestima per terra i més necessària que mai”. Grau, que no repeteix a la llista per Tarragona, lamenta que els comuns no hagin bastit ponts de col·laboració amb les estructures que ICV té arreu del país. També retreu a EUiA que faci el joc a la formació liderada per Xavier Domènech i Ada Colau perquè només “aspira a tenir uns col·locats” a la candidatura, en al·lusió a la inclusió de Nuet en el número 5.

La diputada ha fet aquestes afirmacions en un post a la Revista Treball, dels ecosocialistes, en resposta a un article molt crític amb els comuns de l’historiador Andreu Mayayo, que ha ocupat diversos càrrecs a ICV. “Ens va doldre el veto als nostres candidats i candidates i el menysteniment costant de Guanyem Barcelona. Ras i curt: sense l’Ada Colau no hauríem guanyat l’alcaldia, però sense ICV Colau tampoc hauria sigut alcaldessa”, afirma Mayayo. L’historiador també critica el trencament del pacte de govern amb el PSC a Barcelona. “¿No havíem acordat i signat amb el PSC que deixàvem al marge les qüestions nacionals? [...] ¿No estem en contra dels blocs polítics fracturats pel tema nacional? ¿No ens adonem que el trencament del pacte ens deixa als peus del cavall de la dreta independentista?”, va assenyalar Mayayo. Aquest posicionament és compartit per bona part de les bases i dels regidors d’ICV, al·lèrgics a qualsevol mena d’acord amb el PDECat.

Fonts dels comuns minimitzen les crítiques dels ecosocialistes: “CSQP era una coalició i els partits fan pressió per escombrar cap a casa, però Catalunya en Comú es fa per superar aquesta lògica de quotes i presentar una llista que reculli diferents sensibilitats amb gent nova”, apunten. Prova d’això és que ICV, que tenia cinc persones en llocs de sortida el 2015 i dos independents molt pròxims com Lluís Rabell i Gemma Lienas com a número 1 i 2 per Barcelona, ara només té David Cid i Marta Ribas amb opcions segures de ser diputats. L’escó al qual aspira Sara Vilà per Lleida només es va assolir el 2006 i el 2012. De fet, la portaveu dels comuns, Elisenda Alamany, va insistir ahir en la voluntat de sumar independents a la llista després d’anunciar la incorporació de l’ex secretari general de CCOO a Catalunya, Joan Carles Gallego, o de la cineasta Mar Coll.