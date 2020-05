Malestar al PP pel suport de Casado a la gestió d’Ayuso

Des del 20 d’abril passat que Pablo Casado no s’enfronta a una roda de premsa. S’ha limitat a concedir entrevistes mentre el seu equip enviava diàriament declaracions enllaunades o bé tuits criticant la gestió de l’executiu de Pedro Sánchez. Aquest dilluns va reunir per primer cop de manera presencial l’executiva des de la declaració de l’estat d’alarma. Però, de nou, no hi va haver preguntes dels mitjans i els populars ho van resoldre amb un vídeo del número dos del PP, Teodoro García Egea, criticant el “caos” del pas a la fase 1 de la desescalada gestat pel govern espanyol.

Casado intenta sortir d’una de les seves setmanes més negres. A la gestió de la pròrroga de l’estat d’alarma -en què el vot dels 88 diputats del PP es va convertir en irrellevant gràcies al pacte in extremis de l’executiu amb Cs i el PNB- s’hi va sumar la dimissió de la directora general de Salut Pública de la Comunitat de Madrid en ple procés per sol·licitar el canvi a la fase 1. Les ficades de pota de la presidenta madrilenya comencen a generar malestar al PP. Algunes veus contraposen el seu paper al de l’alcalde de la capital espanyola, José Luis Martínez-Almeida, tot i que eviten apujar el to tenint en compte que, de moment, pugen en les enquestes -segons una d’ahir de l’ Abc estaria en joc la majoria del PSOE amb els seus aliats-. Casado ha posat d’exemple Madrid en la resposta a la crisi, mentre que Isabel Díaz Ayuso no para d’acaparar titulars polèmics.

A la portada de diumenge a El Mundo emulant la imatge d’una dolorosa s’hi va sumar ahir l’afirmació que el covid-19 porta la lletra D de desembre perquè el primer cas es va detectar a finals del 2019 -tot i que en realitat és per disease (malaltia, en anglès)-, o que als hospitals alts com el d’Ifema els pacients es curen més -tot i que la majoria de casos que es van atendre al macrohospital de campanya de Madrid eren lleus-. Uns quants barons del PP han optat per guardar silenci de portes enfora pel que fa a la gestió d’Ayuso, però en privat alguns dirigents populars consideren un despropòsit portades com la d’ El Mundo. Ayuso la va justificar ahir en una entrevista a Onda Cero dient que “estava desitjant anar-se’n a casa” i no va tenir en compte el significat de la imatge.

Davant les crítiques, l’expresident espanyol José María Aznar va sortir dilluns en defensa de la presidenta madrilenya, a qui va tenir de convidada en una de les seves conferències de l’Aula de Lideratge, on ja va participar Casado al gener. Aznar va defensar les “altes qualitats” polítiques d’Ayuso. “No saps com t’envejo perquè els fills de Chávez t’insulten cada dia”, va dir referint-se a Podem i recordant una anècdota amb l’expresident nord-americà Bill Clinton que, segons Aznar, l’alabava a ell per les crítiques que rebia de l’aleshores president veneçolà.

Mantenir l’estratègia de desgast

Tot i el malestar intern, Casado té intenció de mantenir l’estratègia de desgast al govern espanyol i continuar posant Madrid d’exemple. Ayuso va ser una aposta personal seva davant d’altres candidats i no està disposat a deixar-la caure. Ara els populars se centren en dos fronts: reclamar al Congrés la publicació de la llista d’experts que assessora la Moncloa i portar el govern espanyol a la Fiscalia. Tot plegat, unit al rebuig de la nova pròrroga de l’estat d’alarma que presenti Sánchez.

La direcció estatal del PP també va guardar silenci sobre les polèmiques declaracions del narcotraficant Marcial Dorado, que en una entrevista diumenge passat a Lo de Évole va reinvidicar la seva amistat amb Alberto Núñez Feijóo abans que fos president de la Xunta de Galícia. Les fotos amb el narco en un iot el 1995 han perseguit tot el mandat del líder popular. Dorado es va mostrar enutjat perquè Feijóo hagi renegat de la seva amistat. “Que no s’escapi”, va dir. L’oposició gallega va demanar explicacions a Feijóo, però el PP gallec va considerar que no era sinó “un tema menor”.