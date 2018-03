Malestar a Podem per l’intent de Domènech de liderar el partit

“No podem deixar el partit en mans d’una persona que no és de Podem”. D’aquesta afirmació es desprèn un pensament que, avui, és coincident entre els cercles del partit. Fa referència a la intenció del coordinador general de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, de presentar-se a les primàries per triar la nova direcció de la formació lila. Veuen incompatible que dirigeixi dos partits diferents. La precipitació amb què s’han convocat les primàries -una setmana abans de la recollida d’avals- ha agafat a contrapeu els diferents nuclis del territori, que comencen a bastir les candidatures per plantar-li cara, tot i que el sentiment general és que costarà guanyar-lo perquè té “l’aparell darrere”.

Diferents fonts consultades expliquen a l’ARA que internament ja fa mesos que s’ensumaven l’estratègia de Domènech, que compta amb suports importants en la gestora que pilota el partit des de la dimissió d’Albano Dante Fachin. El líder dels comuns té l’aval de Jéssica Albiach o Vicenç Navarro, a més d’altres càrrecs públics com la diputada al Parlament Yolanda López o el senador Óscar Guardingo. Divendres un total de 134 membres de Podem van fer pública una carta en la qual consideren Domènech una persona de “consens” i “idònia” per “vertebrar el nou Podem que ha de néixer”.

Una de les fonts consultades destaca que, tot i que Domènech és una persona “molt vàlida”, està “imposat des de la direcció estatal”, cosa que el “deslegitima”. Una altra veu implicada en una de les candidatures que aniran a les primàries creu que si el líder dels comuns arriba a la secretaria general “encara es donarà de baixa més gent de Podem”. El motiu principal és la possibilitat que el partit quedi diluït dins la confluència dels comuns, perdi la seva identitat i acabi desapareixent.

Primers moviments al territori

L’estret marge de temps ha obligat molts cercles del partit a reunir-se aquest cap de setmana per abordar com afrontaran aquestes primàries. Una de les candidatures més consolidades és la que porta per nom Contigo sí se puede, impulsada des del Baix Llobregat però amb una vuitantena de membres d’arreu del territori que ja han mostrat el seu interès per concórrer a la llista. També s’ha anunciat una proposta sorgida al Vallès Oriental anomenada En Catalunya Podemos, amb la qual, segons fonts consultades, podrien acabar teixint aliances en el procés de primàries. “Parlarem amb la gent fins a l’últim minut”, coincideixen des de les dues candidatures.

A més de la de Domènech i la de la senadora Celia Cánovas, que ja va donar a conèixer fa setmanes, diferents fonts del partit apunten que Noelia Bail, membre del consell ciutadà que liderava Fachin, s’estaria movent per postular-se com a secretària general. El seu entorn, però, assenyala a l’ARA que només s’ho plantejaria si l’hi proposen.

Veus de les bases admeten que parteixen amb “desavantatge” respecte a Domènech i no descarten posar-se d’acord per votar un nom de consens que pugui fer front al líder dels comuns. La decisió quedarà en mans dels inscrits, que formen un cens que encara no està tancat i que inclou persones que no han treballat mai en els cercles de Podem.