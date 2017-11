Manifestació a Bilbao en contra del 155 i pel dret a decidir

Milers de persones es van manifestar ahir a la tarda a Bilbao per mostrar el seu rebuig a l’aplicació de l’article 155 i per donar suport al dret a decidir. La mobilització va ser convocada per EH Bildu, els sindicats ELA, LAB, ESK, Steilas i la plataforma Gure Esku Dago. També va comptar amb l’adhesió de Podem i Ezker Anitza IU. El PNB, en canvi, se’n va desmarcar perquè rebutja “les formes amb què s’ha gestat la iniciativa”.