Manuel Bustos, condemnat a tres anys de presó per haver retirat multes a familiars quan era alcalde

L'exalcalde socialista de Sabadell Manuel Bustos ha estat condemnat a tres anys de presó per dos delictes de tràfic d'influències per la retirada de multes d'aparcament a la seva dona i als seu fills mentre estava al capdavant de l'ajuntament vallesà. L'Audiència de Barcelona l'ha castigat amb 18 mesos de presó per cada delicte, malgrat que la fiscalia demanava quatre anys.

L'Audiència també ha condemnat Bustos a 16 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. Juntament amb l'exalcalde de Sabadell, també ha estat condemnat l'intendent de la policia local Josep Miquel Duran a 15 mesos i un dia de presó per un delicte de tràfic d'influències. Cal veure si finalment hauran d'ingressar a presó, tenint en compte que les penes per cada delicte no superen els dos anys de presó i que, presumiblement, les defenses al·legaran no haver-ho de fer.

Aquesta és la segona condemna de l'anomenada trama de corrupció Mercuri. El primer va ser la col·locació a dit d'una tècnica a l'Ajuntament de Montcada i Reixac. El Tribunal Superior de Justícia va condemnar Bustos i l'exsecretari d'organització del PSC Daniel Fernández a un any i quatre mesos de presó i el Suprem va ratificar fa un any la sentència.