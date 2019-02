De Manuel Valls a la Falange, Hogar Social i Vox: els assistents a la manifestació del PP i Cs per la unitat d'Espanya

La manifestació d'aquest diumenge a Madrid contra la via del diàleg de Pedro Sácnhez i a favor de la unitat d'Espanya l'han impulsat el PP i Cs però no seran els únics partits o col·lectius que hi assistiran. Vox, amb qui els de Pablo Casado i Albert Rivera han pactat a Andalusia, ja va anunciar que hi participaria, però també han confirmat la seva presència altres formacions i grups d'ultradreta i feixistes com la Falange, Hogar Social o España 2000. Al seu costat també hi haurà el candidat de la formació taronja a l'Ajuntament de Barcelona, l'ex primer ministre francès Manuel Valls.

Iré el domingo a Madrid para defender la #Constitución y la unidad de España. Sin ningún dilema y sin ningún complejo porque estamos en un momento histórico. (1/3) — Manuel Valls (@manuelvalls) 8 de febrero de 2019

"Aniré diumenge a Madrid per defensar la Constitució i la unitat d'Espanya. Sense cap dilema i sense cap complex perquè som en un moment històric", s'ha justificat Valls a Twitter, on ha negat que sigui un acte per a la dreta i la ultradreta. "Es tracta d'una protesta transversal", ha afirmat, i ha cridat "tots els constitucionalistes i progressistes" a participar-hi. Algunes de les formacions que hi assistiran, però, acostumen a fer ostentació de símbols preconstitucionals i no s'emmarcarien en la definició de progressisme, com les que s'agrupen en la plataforma ADÑ: la Falange, La Falange Española y de las JONS, Alternativa Española o Democracia Nacional.

Cuatro décadas de corrupción y traición, de cesión y complicidad en el crecimiento separatista, mancillando a España, esa que hoy "reclaman". #YoNoVoy con el #PP, compañía y su Constitución



Las formaciones de @ADNcoalicion irán a Colón a defender la unidad de España, como siempre pic.twitter.com/jqu3RQ7iSC — La Falange (@lafalange) 7 de febrero de 2019

La també ultradretana España 2000 també ha confirmat l'assistència a la protesta a Madrid, amb un comunicat en què acusa Sánchez d'haver-se "entregat al separatisme" i participar del full de ruta per "trencar la unitat nacional". "La sobirania nacional i la unitat d'Espanya són innegociables, i fem valer el nostre dret a defensar Espanya", afegeix el text.

"Aquest diumenge, 10 de febrer [...], acudeix amb nosaltres a la concentració per la unitat d'Espanya. Per la unitat dels espanyols davant dels que ens divideixen; davant dels patriotes de polsereta i compte a l'estranger; davant dels polítics separatistes", s'hi ha sumat Hogar Social.