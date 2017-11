Manuel Valls: "El nacionalisme és la guerra"

L'ex primer ministre francès Manuel Valls ha assegurat que està disposat a participar en la campanya electoral dels comicis catalans del 21 de desembre per explicar el seu punt de vista i la seva experiència com a "patriota català, francès i europeu" i lluitar contra "els perills" del nacionalisme. "El nacionalisme és la guerra i per això soc patriota i europeu, m'agrada el meu país i espero que a Espanya es pugui parlar una altra vegada de nació i de pàtria", ha apuntat el dirigent socialista en declaracions a la cadena COPE. "Els catalans poden tenir la seva identitat històrica i cultural, el seu idioma, però sempre en un conjunt obert a Espanya perquè són espanyols", ha etzibat.

Valls ha insistit que Europa no pot deixar que "s'enfonsi" un estat nació perquè "és una federació d'estats nacions". "Si es parteix un estat com Espanya, es parteix el futur d'Europa", ha advertit. Amb tot, ha admès que "amb unes ulleres franceses no es pot entendre sempre" el clam independentista i ha apuntat que Espanya és un estat nació "diferent" de França quant a la seva construcció històrica, les diferents nacionalitats i la seva Constitució.

"Europa no és només l'euro, és un conjunt de valors, una forma de viure tots junts. Si aquest projecte es parteix serà la guerra. Molta gent s'oblida de la història, d'on venim, s'obliden que Europa fa desenes d'anys estava en guerra i la pau és una cosa preciosa", ha sentenciat. Després de comparar el nacionalisme amb "un Titanic que s'enfonsa", ha defensat que "l'esquerra i la socialdemocràcia no han sabut contestar als grans esdeveniments dels últims 40 anys", com són la globalització econòmica, la crisi de l'estat del benestar o el sorgiment del jihadisme polític a partir dels atemptats de l'11-S. "Viu una crisi definitiva i li serà molt difícil sortir d'aquesta situació", ha conclòs.