Manuel Valls: "El populisme pot tornar-se racista o supremacista, i és el que està passant avui a Catalunya"

"El populisme pot tornar-se racista o supremacista i és el que està passant avui a Catalunya", ha dit Manuel Valls sobre l'independentisme, tot i que subratlla que "no parla de tots els independentistes". L'ex primer ministre francès ha estat a RNE presentant el seu llibre 'Anatomía del procés' i, encara que no ha revelat si es presentarà a les municipals de Barcelona per Ciutadans, ha dit que considera que "la solució" de "part dels problemes de Catalunya" pot trobar-se "a Barcelona". "Això m’anima molt, m’ho estic pensant i en parlarem", ha assegurat. A més, ha confirmat que farà classes de "processos migratoris" a Esade i ha dit que per a ell és "un honor", que n'està "molt orgullós" i que creu que "parlar amb les elits del demà" és "molt important".

"Jo el veig [l'independentisme] com un dels projectes populistes a Europa i al món. El populisme sempre va buscant un enemic: el migrant, el musulmà, Europa... A Catalunya ha sigut un projecte contra Madrid, que ens roba, contra Espanya, que no ens estima, però és un projecte que no té sortida perquè és mentida", ha dit Valls, que considera que aquest és un relat que s'ha de combatre. "És negatiu però és un relat i, si volem canviar les coses, hem d’inventar un relat positiu que expliqui que Catalunya té la seva pròpia cultura, la seva identitat…", ha dit l'ex primer ministre francès, que creu que "la força de ser català" s'ha de trobar en l'orgull de ser "català, espanyol i europeu".

Valls creu que "s’ha de sortir de les trinxeres, dels insults i d’aquest debat absurd de 'o ets independentista o ets feixista'. Tot i que considera "difícil defensar la democràcia, el seny, la convivència, l’estat de dret, el diàleg i la Constitució", ha dit que és, per a ell, "el més bonic" de fer. A més, ha subratllat la necessitat de trobar un projecte que permeti "un consens molt més ampli".