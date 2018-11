Maragall carrega contra Borrell per la venda d'armes a l'Aràbia Saudita: "És aquesta la combinació entre interessos i valors?"

El conseller d'Exteriors, Ernest Maragall, ha carregat contra el ministre de Defensa i Afers Exteriors, Josep Borrell, durant el ple d'aquest dijous a la tarda. Com a resposta a una interpel·lació al Govern del diputat d'ERC Ruben Wagensberg sobre la venda d'armes de l'executiu espanyol a l'Aràbia Saudita, Maragall ha destacat la diferència entre els eurodiputats socialistes, que han votat a favor de condemnar aquesta pràctica, i el president espanyol, que va defensar mantenir la transferència d'arsenal bèl·lic. "És aquesta la combinació entre interessos i valors?", s'ha preguntat.

Al seu torn, Wagensberg ha recalcat que l'economia i les relacions internacionals no han d'estar per sobre del dret a la vida. Maragall ha interpel·lat Borrell i tot el govern espanyol per preguntar, a més, per què s'ha d'acceptar que els beneficis econòmics d'un sector concret "passin per sobre" dels compromisos amb la Unió Europea. El conseller ha defensat que la venda d'armes a l'Aràbia Saudita no compleix la normativa europea i que, per tant, és "il·legal" perquè vulnera els drets humans. "L'hi preguntem a Borrell i al govern espanyol: és aquesta la coherència que hem d'acceptar?", ha insistit Maragall.

A finals d'octubre, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va defensar al ple del Congrés la venda d'armes a l'Aràbia Saudita per motius econòmics: perquè cancel·lar la col·laboració amb els saudites hauria implicat la suspensió d'un contracte de 1.800 milions d'euros i que fa possibles 6.000 llocs de treball. Va demanar tenir en compte les "relacions estratègiques" i va assegurar que la venda d'armes a l'Aràbia Saudita compleix els "requisits legals en els àmbits nacional i internacional".