Maragall acusa Borrell de trencar "el clima de diàleg" per la polèmica de la reunió de la Unió per la Mediterrània

El conseller d’Acció Exterior, Ernest Maragall, ha acusat el ministre d’Exteriors espanyol, Josep Borrell, de trencar “el clima de diàleg” en una carta avançada per ' La Vanguardia' i confirmada per l’ACN. La missiva enviada aquest dimecres a Madrid és una reacció a la negativa de Borrell a convidar el president de la Generalitat, Quim Torra, a l'última reunió de la Unió per la Mediterrània (UpM), organització internacional amb seu a Barcelona.

Maragall assegura que el veto “a la participació de Catalunya en aquest fòrum” demostra “un menyspreu absolut del criteri de col·laboració institucional” i creu que aquest incident “trenca el clima de diàleg” en la “relació bilateral entre els governs de la Generalitat i de l’Estat”. El conseller també expressa en la carta la seva “indignació” per les paraules de Borrell i li demana “una rectificació pública” per “la manca de respecte institucional” a Borrell.

Cal recordar que el ministre d'Exteriors espanyol, Josep Borrell, va admetre el veto a Torra el mateix dia de la reunió de la UpM argumentant que no volien "donar-li un escenari" per "vilipendiar el bon nom d'Espanya" i per evitar que "distorsionés" la trobada. A més, va defensar que Torra "no pot esperar que se'l convidi" si "fa xantatge" al president espanyol, Pedro Sánchez, exigint un referèndum d'autodeterminació a canvi del suport al seu govern o "es converteix en el cap dels agitadors del carrer", en referència als CDR.