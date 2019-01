Maragall replica a la Crida que no és la seva "feina" solucionar "el problema d'unitat del centredreta català"

El candidat d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, ha replicat aquest diumenge a la Crida que és "obvi" que no és la seva "feina ni responsabilitat" intentar solucionar "el problema d'unitat no resolta en el camp del centredreta català". En declaracions a la premsa, Maragall ha tornar a rebutjar fer una llista unitària de les forces independentistes de cara a les eleccions municipals perquè "amb uniformitat la ciutat hi perdria". "Cadascú que treballi al màxim pel seu projecte de ciutat i, a partir de les eleccions, per entendre'ns en profunditat en el terreny de la unitat d'acció per l'avenç de la República", ha dit el candidat republicà.

"El que s'expressa és una certa evidència que hi ha un problema d'unitat no resolta en el camp del centredreta català, i la projecten per veure si algú els ajuda, els fa la feina, els salva. I és obvi que la nostra feina i responsabilitat no és aquesta", ha dit Maragall.



Segons el candidat d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, "la ciutat té dret a rebre propostes, criteris i posicions diverses" sobre temes clau com l'habitatge, la gestió del turisme, el transport públic i la seguretat. Maragall ha ironitzat sobre que "el problema d'unitat estratègica de país depengui només del que passi a la llista de Barcelona", cosa que, des del seu punt de vista, "sembla una mica peculiar".



"Demanaria al senyor Torra, a la senyora Artadi i al senyor Puigdemont que intentin arribar a acord d'unitat estratègica a nivell de país, que ho facin amb ERC", ha dit Maragall.