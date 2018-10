Maragall inicia la campanya per l'alcaldia de Barcelona sota el lema "Decidits per Barcelona"

L'actual conseller d'Acció Exterior, Ernest Maragall, ha iniciat la campanya per la seva candidatura a les primàries d'ERC per ser alcalde de Barcelona. Avui ha estrenat el portal maragall.barcelona, en el qual es poden consultar les propostes principals de l'exregidor de la capital catalana i veure el vídeo en què assegura que, finalment, ha decidit acceptar el repte després de la "demanda generosa d'Alfred Bosch" i "rebre el missatge potent i clar d'Oriol Junqueras".

Companys i companyes d' @ERCBcn. Veïns i veïnes de la ciutat.



A Barcelona fa temps que sona la veu forta de molta gent que arrisca i proposa, com la vostra.



Us presento https://t.co/hejAdsqelO



Sumem el vostre bagatge. No és temps de resignació.

Podem i volem guanyar! Som-hi! pic.twitter.com/bePiUxxFVN — Ernest Maragall (@ernestmaragall) 3 d’octubre de 2018

La retirada de Bosch a la carrera per l'alcaldia de Barcelona per donar pas a Maragall va originar malestar a les bases republicanes. Un grup de militants ha impulsat una candidatura alternativa a la del conseller amb el professor Xavier Martínez al capdavant. En aquesta línia, Maragall ha assegurat que el primer pas és "treballar per confirmar la candidatura i guanyar pam a pam la ciutadania".

Sota el lema de la campanya "Decidits per Barcelona", Maragall afirma que formarà una llista amb persones de "vàlua" que miraran "als ulls dels barcelonins i les barcelonines i aniran acompanyats de tots els sectors de la ciutat i de tots els barris". "Venim a remoure Barcelona profundament, a sacsejar-la i aconseguir que reaccioni. Que se sàpiga republicana i participi en la reconquesta d'Europa, i que un dia puguem dir: Europa; capital: Barcelona".

Respecte a la resta de candidatures que es presenten a les pròximes eleccions municipals de Barcelona, el conseller d'Acció Exterior ha assegurat que estan disposats a "discutir amb els adversaris amb el màxim respecte i la màxima claredat".