Maragall s'inclina per una "llista oberta de ciutat" per "maximitzar" els vots d'ERC a Barcelona

El conseller d'Acció Exterior de la Generalitat i ara alcaldable a les pròximes eleccions a Barcelona, Ernest Maragall, ha suggerit aquest diumenge al programa 'El Suplement' de Catalunya Ràdio apostar per una "llista oberta de ciutat" per tal de "maximitzar" els vots d'ERC. "Deixo la porta oberta a que entri a la llista d’ERC qui coincideixi i es comprometi amb el programa per a Barcelona que defensarem", ha afirmat Maragall.

"És una formula guanyadora, que ERC s'obri a la ciutat incloent la participació cívica. I això és molt diferent a la llista unitària. Hem de maximitzar els vots", ha dit, tot apuntant que fins i tot podria incloure algun element més a les sigles per visibilitzar aquesta barreja amb independents.

Així doncs, el nou candidat d'ERC per les eleccions a Barcelona ha afirmat que "pel bé" de la capital catalana cal plantejar un projecte de ciutat "amb la màxima ambició", però "pel bé de Catalunya, hem de ser capaços d’articular acció conjunta i unitària".

Sobre la possibilitat de buscar acords amb la resta de forces polítiques municipals, Maragall ha assegurat que "estarem disposats a entendre'ns amb Junts per Catalunya, la CUP i els Comuns -si pogués ser- en la construcció d'aquest concepte de dignitat". "Entenem clarament que Barcelona vol comptar amb una orientació republicana i progressista explícita", ha dit.

Tot i això, Maragall manté que no és segur al 100% que acabi sent ell el cap de llista dels republicans a Barcelona. "Hem de prendre encara una decisió i s'ha de verificar tot", ha dit. Però a més, compta que haurà de superar unes primàries internes a Esquerra de Barcelona i "que tot es verifiqui". Així, el conseller assegura que no deixaria el càrrec de conseller d'Acció Exterior, com a mínim, "fins a mitjans o finals de novembre".