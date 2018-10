Maragall matisa que la mediació internacional és "essencial i prèvia" al referèndum

El conseller d'Exteriors, Ernest Maragall, ha volgut enterrar aquest dimecres la polèmica per la interpretació que es va fer de les seves paraules al programa 'HardTALK' de la BBC, on va dir que l’independentisme "no tindrà cap dret a demanar suport internacional" fins que no superi "com a mínim el 50%" de suports. Ho va dir el mateix dia en què el president de la Generalitat, Quim Torra, feia una crida des de Ginebra a la mediació internacional per fer possible un referèndum pactat amb l'Estat.

En una entrevista a El Punt Avui Televisió, Maragall deixa clar que les seves declaracions no contradeien el missatge del president, amb el qual –assegura– coincideix "plenament". En aquest sentit, matisa que la mediació és "essencial i prèvia" al referèndum, i que la majoria del 50% serà necessari per a la "verificació democràtica a la qual aspirem", en referència –segons fonts d'Exteriors– a la independència.

Agraeixo al conseller @ernestmaragall que hagi matisat les seves declaracions a la BBC. La mediació internacional és imprescindible per resoldre el conflicte polític: llibertat presos polítics, retorn d’exiliats i dret d’autodeterminació. https://t.co/XvnHaBBKjW — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 24 de octubre de 2018

"Cal prioritzar el fet de ser més i això ho fem tots, inclòs el president Torra. Si repassem les seves declaracions veurem que la sintonia és plena. Es tracta d’una autoexigència democràtica", afegeix Maragall. Torra li ha agraït que hagi "matisat" les seves paraules en un missatge a Twitter, on insisteix: "La mediació internacional és imprescindible per resoldre el conflicte polític: llibertat presos polítics, retorn d’exiliats i dret d’autodeterminació".