Maragall anima els grups municipals a signar un manifest de renúncia a pactar amb l'extrema dreta

El candidat a l'Ajuntament de Barcelona per ERC, Ernest Maragall, mou fitxa en contra de l'extrema dreta. En una carta publicada aquest dilluns a 'La Vanguardia', l'alcaldable demana a la resta de grups municipals i candidats a les pròximes eleccions municipals signar el Compromís de Barcelona contra l'Odi, un document que persegueix explicitar el "rebuig institucional al feixisme dels partits de Barcelona" i renunciar a pactar amb formacions d'extrema dreta o amb "partits que governin gràcies al seu suport".



Respecte al pacte del PP i Ciutadans amb Vox a Andalusia, Maragall s'ha mostrat "indignat" amb la "naturalitat" amb què "la ultradreta ha entrat a la mesa del Parlament andalús", i ha destacat que Vox ha fet "destapar completament les vergonyes d'un Estat sense rumb, portant-lo a l'abisme que provoca l'odi". En aquesta línia, l'alcaldable ha insistit que en democràcia hi caben totes les opinions excepte "el racisme, el masclisme i l'homofòbia".



Per aquest motiu, l'exconseller d'Educació ha instat els partits municipals a rebutjar qualsevol pacte amb l'extrema dreta "amb la màxima claredat" i de manera conjunta. "Barcelona és una ciutat orgullosa de la seva diversitat i una enèrgica defensora del pacifisme i la dignitat democràtica", ha ressaltat.



Maragall, doncs, demana signar el document com a "rebuig institucional al feixisme dels partits de Barcelona", i crida a "dur a terme una campanya electoral a l'altura dels barcelonins i les barcelonines". "Deixar-se engolir pel discurs de repulsa dels diferents és tot el contrari dels valors dels barcelonins i els europeus", ha conclòs.