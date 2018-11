Maragall participa en la seva última reunió com a conseller i Bosch es prepara per rellevar-lo

La reunió d'aquest dimarts ha estat l'última del fins avui conseller d'Exteriors, Ernest Maragall, que aquesta mateixa setmana serà cessat per assumir el lideratge de la candidatura d'ERC a les eleccions municipals a Barcelona de l'any que ve. D'aquí set dies serà Alfred Bosch qui ocuparà la seva cadira al consell executiu, en un intercanvi de papers segellat a mitjans de setembre, quan el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, va demanar a Bosch que fes un pas al costat. Abans que acabi la setmana, probablement divendres segons fonts consultades per l'ARA, Bosch prometrà el càrrec davant el president, Quim Torra, i es farà el traspàs de carteres entre tots dos.

Maragall, de fet, ha anunciat que deixarà de ser conseller un cop acabi el proper ple del Parlament, que començarà dimecres i s'acabarà dijous. En les últimes setmanes, l'encara conseller s'ha reunit en diverses ocasions amb qui serà el seu substitut per posar-se al dia. A curt termini, no s'esperen canvis profunds ni a la conselleria ni al grup municipal. A més del traspàs amb Maragall, Bosch també té la intenció de visitar properament Raül Romeva a la presó de Lledoners, segons expliquen fonts properes a ell. De fet, va ser Romeva l'encarregat d'impulsar la conselleria durant la legislatura passada, fins que va ser cessat pel govern espanyol en aplicació de l'article 155.

Bosch acudirà divendres que ve, potser ja com a conseller, al ple de l'Ajuntament de Barcelona per acomiadar-se i Maragall prepara una conferència a mitjans de desembre per presentar el seu pla per a la capital. Esquerra confia que el canvi de candidat serveixi per liderar les votacions del maig i encapçalar el proper govern de la ciutat. De fet, això és el que deien els estudis interns que, abans de l'estiu, ja havia elaborat ERC i que van ser decisius perquè Bosch acabés acceptant, a contracor, la renúncia.

Reobertura de delegacions

Precisament coincidint amb l'última reunió de Maragall amb la resta de consellers, el Govern ha aprovat la reobertura de diverses delegacions a l'exterior, dintre de la segona fase de restabliment de les oficines que funcionaven abans de l'aplicació del 155. Es tracta de les delegacions de Portugal (Lisboa), la dels Balcans (Zagreb), la dels països nòrdics (Estocolm) i la de l'Europa Central (Viena). A més, també s'ha acordat posar en marxa dues noves delegacions, en concret la dels països bàltics (Riga) i la de la Mediterrània (Beirut).