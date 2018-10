Maragall es reuneix amb el president de Flandes en plena polèmica amb Espanya

El conseller d’Acció Exterior, Ernest Maragall, ha carregat avui contra l’estat espanyol per la seva decisió de retirar l’estatus diplomàtic al delegat de Flandes a Espanya i ha demanat al ministre espanyol Josep Borrell que s’ho repensi. Així ho ha assegurat després de reunir-se amb el president de la regió de Flandes, Geert Bourgeois.

Maragall creu que és positiu que l’ambaixadora espanyola, Beatriz Larrotcha, es pugui reunir amb el president de la regió de Flandes, perquè “serviria perquè aquesta representació tingués l'oportunitat de rectificar”, ha assegurat el conseller, que ha qualificat la retirada de l’estatus diplomàtic d'“error” i “d’atac”. “Vol reduir Europa en una suma d’estats que es protegeixen mútuament […]. El ministre Borrell vol posar ‘portes al camp’, esborrar el dibuix de les parts que no li agraden d’Europa”, ha lamentat.

El conseller s’ha trobat amb Bourgeois després de la tensió viscuda aquesta setmana entre la regió del nord de Bèlgica i Espanya a causa d’unes paraules del president del Parlament de Flandes, que lamentava l’existència de presos polítics. Maragall assegura que la decisió de Borrell és pròpia “d’un Estat que pretén interferir en la vida democràtica i parlamentària d’un altre estat, i això és inconcebible en termes europeus”.

Maragall també ha recordat l’incident que va tenir lloc ahir, en què l’exconseller de Cultura, Lluís Puig, va denunciar que no va poder participar en la inauguració d’una exposició a la Universitat Lliure de Brussel·les per les pressions del ministeri d’Exteriors, tot i que l’ambaixada espanyola nega els fets. Maragall ha avançat que estudiarà els fets i, en cas que es confirmin les pressions del govern espanyol, no descarta queixar-se al ministeri.