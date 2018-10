Maragall convida l'Estat a "rectificar" en la reunió entre l'ambaixadora espanyola a Bèlgica i el president de Flandes

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Ernest Maragall, creu que la trobada entre l'ambaixadora espanyola a Bèlgica i el ministre-president de Flandes, Geert Bourgeois, hauria de ser una "oportunitat" per l'Estat per "rectificar". "Quan un escolta el ministre Bourgeois i la seva serenitat és bastant difícil no fer-li cas o entendre fins a quin punt s'ha comès un error", ha dit Maragall des de Brussel·les després de reunir-se amb el polític flamenc.

El titular d'Acció Exterior també ha afirmat que pel Govern la reacció de la diplomàcia espanyola per les crítiques del president del parlament flamenc a l'Estat és més "d'indignació que de sorpresa". En aquest sentit, ha recordat que l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, és a la presó "per expressar lliurement opinions i deixar que s'expressin". A més, ha destacat que a la cambra flamenca ja es va demostrar la "unanimitat" dels partits a l'hora de condemnar la represàlia presa per Borrell i defensar la llibertat d'expressió del seu president.

Segons van confirmar dijous a l'ACN fonts diplomàtiques, l'ambaixadora espanyola a Bèlgica es reunirà amb el ministre-president de Flandes, Geert Bourgeois -a petició d'ell- arran de la polèmica per la retirada de l'estatus diplomàtic al delegat del govern flamenc a Madrid, si bé encara no hi ha una data concretada.

Per la seva banda, Reynders va indicar ahir que està "en contacte" amb el ministre-president de Flandes i que tots dos han acordat que Bourgeois li enviarà una carta formal perquè li faci arribar a la diplomàtica espanyola. "És sobre aquesta base que podré contactar-la per passar-li el missatge", va dir Reynders.

Segons va precisar dijous al vespre a la VRT Bourgeois, ja ha enviat la carta al cap de la diplomàcia belga i li ha demanat convocar l'ambaixadora per "demanar-li explicacions i recordar el principi de separació de poders i la llibertat d'expressió que preval a Bèlgica". En tot cas, el govern belga ja havia descartat que el ministre d'Exteriors belga convoqui l'ambaixadora espanyola.

Per altra banda, el republicà ha acusat el ministre d'Exteriors espanyol, Josep Borrell, "d'esborrar del dibuix d'Europa les parts que no li agraden", en referència a la retirada de l'estatus diplomàtic del delegat flamenc a Madrid però també al cessament del cònsol honorari de Grècia a Barcelona. En qualsevol cas, ha expressat Maragall, en la reunió amb Bourgeois tots dos han acordat que el conflicte diplomàtic obert no ha d'implicar "cap canvi en la intensitat de la presència o relació de Flandes amb Catalunya" i seguiran treballant "amb normalitat".

El govern belga es manté al marge

Mentrestant, el govern belga es manté al marge i nega que existeixi un conflicte diplomàtic entre Bèlgica i Espanya a nivell federal. En relació amb la retirada de l'estatus diplomàtic al delegat del govern flamenc, el primer ministre Charles Michel va afirmar dimecres que "hi ha certa autonomia per les regions en el pla internacional". En aquest sentit, va argumentar que és "responsabilitat" de Flandes gestionar la relació que manté amb l'Estat espanyol i de Madrid decidir com organitza les relacions amb les entitats federades d'acord amb els tractats internacionals. "No tinc res a comentar sobre la reacció d'un o l'altre", va dir Michel preguntat per si la mesura és "excessiva". Amb tot, sí que va insistir que respecta "l'autonomia" de Flandes.

En una línia similar, el ministre d'Afers Exteriors, Didier Reynders, va destacar dijous la "gran importància de la independència i llibertat dels parlamentaris" i va indicar que, en conseqüència, no li correspon a ell intervenir o pronunciar-se sobre les crítiques del president del parlament flamenc Jan Peumans cap a l'estat espanyol. "Per tant, és un afer que concerneix Espanya i les autoritats flamenques", va justificar en resposta a preguntes de diversos diputats en seu parlamentària.

Al seu torn, Bourgeois va assegurar després de la compareixença de Reynders que no entén la reacció del titular d'Exteriors. "Flandes és part de la Bèlgica interfederal i dirigim la política exterior junts, no entenc aquesta actitud", va retreure-li en una entrevista a la televisió flamenca VRT.