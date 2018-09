Maragall valora els "senyals de fum" del govern espanyol sobre els presos però reclama "passos"

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Ernest Maragall, reconeix el valor de les declaracions de la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, a favor de no allargar la presó preventiva si el judici s'endarrereix, però reclama que es vagi més enllà dels "senyals de fum i gesticulacions" i es facin "passos". En una entrevista a TVE, Maragall ha demanat que a partir d'ara hi hagi "moviments" i ha considerat "insuportable i inacceptable" que es prolongui la presó i l'exili. Davant d'aquesta situació, ha assegurat que la societat catalana està "ferida d'una manera intensa".

"Aprecio i reconec el valor de les declaracions de Calvo, però el que em sembla exigible és que a partir d'ara apareguin moviments i passos cap a aquesta direcció", ha afirmat Maragall, que considera que la situació dels presos i exiliats genera impaciència. "Aquests senyals de fum, gesticulacions o missatges són benvinguts, però anem-hi ja", ha conclòs.

Reclama una reforma del sistema judicial

Maragall creu que el concepte de separació de poders mereix tot el respecte, però, en canvi, ha defensat que mereixen "zero" respecte les sentències concretes que no són judicials sinó "precuinades i carregades d'ideologia des del primer moment".

Per a Maragall, hi ha evidències judicials acumulades que indiquen que és un cas de "perversió i distorsió". Davant d'aquesta situació, ha apostat per una reforma del sistema judicial argumentant que el cas de l'1-O és un "indicador" de fins a quin punt el sistema ha evolucionat "en el pitjor dels sentits".