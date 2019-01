Marchena li fa la feina al TC amb el cas Demirtas

El tribunal del judici oral ha assenyalat el camí al Tribunal Constitucional després que ahir desestimés l’aplicació de la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) sobre el cas Demirtas -el diputat kurd empresonat preventivament durant gairebé dos anys a Turquia- per als presos.

Fins ara el Constitucional havia passat per alt pronunciar-se sobre l’aplicabilitat de la sentència del TEDH. Primer ho va obviar davant un recurs de Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull. Però al respondre a una petició d’Oriol Junqueras -que també feia referència al cas kurd- va tenir lloc un fet rellevant: tres membres enquadrats en el sector progressista del TC, sense estar en contra de desestimar el recurs, van plantejar que era necessari aprofundir en la sentència del TEDH i motivar per què no és aplicable. Consideraven que el tribunal d’Estrasburg està per sobre del TC, que acabaria revisant el cas i que les dues qüestions feien que s’hagués de tenir en compte la seva jurisprudència. Després argumentaven que el Suprem no s’hi havia pronunciat, però no volien passar-li la pilota perquè no fos interpretat com una estirada d’orelles a l’òrgan que jutjarà l’1-O.

Per no fer aflorar una divisió -seria la primera en anys en un afer relacionat amb el Procés- es va acordar retirar la ponència i redactar-ne una de nova amb els arguments que feien inaplicable el cas Demirtas, sense data de resolució. La proximitat de l’inici del judici -que sembla confirmar-se per al 5 de febrer- ja anticipava que seria posterior. Però el fet que les defenses tornessin a plantejar la necessitat que el tribunal del judici oral hi digués la seva ha sigut una oportunitat. El ponent del Suprem, Manuel Marchena, doncs, ho ha aprofitat per argumentar la inaplicabilitat del cas als presos. Fent-ho, Marchena ha assegurat que hi hagi unanimitat al TC. Una unanimitat que mai es posava en qüestió pel que fa al fons del recurs (tots estaven d’acord en no acceptar-lo) sinó en com s’argumentava.