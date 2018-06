Margallo: "Presidir el PP no serà un camí de roses"

José Manuel García-Margallo no té cap dubte que haurà de competir, en la cursa per presidir el PP, amb María Dolores de Cospedal i Soraya Sáenz de Santamaría. L'exminstre d'Exteriors ho ha dit aquest dimarts en una entrevista a 'Els matins' de TV3, l'endemà de la renúncia d'Alberto Núñez Feijóo: "Aposto que [Cospedal i Santamaria] es presentaran, sens dubte, i que ho faran amb tot el seu capital", ha dit. Poc després de les declaracions de Margallo, Santamaría ha anunciat la seva candidatura i Cospedal també té previst fixar la seva posició avui en una roda de premsa a les 12.00 hores.



L'exministre ha justificat la renúncia de Feijóo per "motius personals" i perquè, al seu entendre, en les circumstàncies actuals, després de ser expulsats del govern amb la moció de censura de Pedro Sánchez i de les causes judicials que esquitxen el partit, presidir el PP "no serà un camí de roses".

Tanmateix, ha afirmat que el nou president haurà de "baixar a l'arena" i mullar-se per temes molt concrets, com la reforma de la Constitució: "La ciutadania ens demana concreció, i no batalles internes", ha insistit.

Per tot plegat, Margallo, que s'ha mostrat a favor que hi hagi diverses candidatures a liderar el partit, ha demanat que la cursa entre elles sigui "una batalla per les idees, i no per les persones" i que, surti qui surti, treballi per "cosir les ferides dins del partit".