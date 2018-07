María José de la Fuente, nova presidenta del Tribunal de Comptes

El nomenament de María José de la Fuente com a presidenta del Tribunal de Comptes no ha sigut ben rebut pel PSOE ni per Podem. De la Fuente va ser proposada pel Partit Popular com a Consellera l'any 2012, i ha substituït a Ramón Àlvarez Miranda, que va obtenir el consens de populars i socialistes l'any 2012. De la Fuente serà la segona dona que ocupi aquest càrrec després de Milagros García, que va ocupar la presidència entre 1993 i 1997.

Aquest dilluns s'ha dut a terme una sessió extraordinària per renovar o escollir als membres que formen part de la comissió de govern de la institució. Juntament amb De la Fuente, s'ha renovat a Javier Medina a Fiscalització, i s'ha nomenat a José María Suárez Robledano a enjudiciament. Aquests altres dos nomenaments, també van ser proposats l'any 2012 pel PP.

Segons la legislació, els 12 consellers del Tribunal de Comptes s'escullen per un període de 9 anys, i aquests s'encarreguen de decidir qui dirigeix la comissió de govern. Aquest dilluns només han votat 11, ja que un dels consellers proposats pel PSOE, Lluis Armet, va dimitir el passat gener i encara no ha sigut substituït pel Senat.

PSOE i Podem critiquen la renovació

Tant el PSOE com Podem s'han mostrat molt crítics amb aquesta cúpula del tribunal. El Secretari de Relacions Institucionals del PSOE, Alfonso Rodríguez, ha criticat que l'òrgan de govern d'aquesta institució estigui només en mans d'un sol grup polític. "Aquesta elecció es contradiu amb els suposats valors de regeneració del PP", ha assegurat Rodríguez, en referència a la querella per prevaricació que té Javier Medina i que ha sigut admesa a tràmit.

"El partit popular ha vampiritzat les institucions, intentant treure profit d'aquestes", ha esmentat el secretari de Relacions Institucionals dels socialistes. L'encarregat de relacions amb el Tribunal de Comptes de Podem, Segundo González, creu que aquesta renovació "posa en dubte la independència" de l'organisme. Pel diputat lila, aquesta elecció no assegurarà la imparcialitat que ha de tenir un organisme que fiscalitza a altres.