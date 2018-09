Maria Senserrich abandona la direcció del PDECat i deixa la política

L'exdiputada de Junts pel Sí i la fins ara portaveu del PDECat, Maria Senserrich, deixa la direcció del partit. Segons ha pogut saber l'ARA, ha enviat una carta per comunicar la decisió i anunciar que inicia una nova etapa fora de la política. En la missiva, Senserrich agraeix la confiança que li van atorgar els expresidents Artur Mas i Carles Puigdemont, i també la tasca que li va encomanar l'antiga direcció pilotada per Marta Pascal i David Bonvehí com a portaveu de la formació demòcrata. També al president de la Diputació i alcalde d'Igualada, Marc Castells, amb qui va entrar a la política local.

"Ara és el moment d'iniciar una nova etapa fora de la política, d'iniciar projectes personals i d'ajudar al projecte des de la base. Tal com vaig començar", assegura en la carta.

L'actual president del partit, David Bonvehí, ha agraït públicament la seva tasca dins la formació. "Gràcies pel teu compromís. Després de dos mesos al capdavant del PDECat vull dir que tinc un gran equip. Orgull del PDECat. Ara, tot arreu on som presents tothom continua al seu lloc", ha afirmat.