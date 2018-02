Rajoy rep a la Moncloa Societat Civil Catalana mentre guarda al calaix la petició de Torrent

Societat Civil Catalana pot penjar-se la medalla aquest dijous de ser la primera entitat catalana de trepitjar la moqueta de la Moncloa amb el 155 en vigor. Mariano Rajoy i Soraya Sáenz de Santamaría s'han reunit amb el president, José Rusiñol, i els vicepresidents, Miriam Tey, Álex Ramos i Óscar Uceda, de l'organització unionista durant poc més d'una hora i mitja al palau presidencial per parlar de la situació a Catalunya. Rajoy ha assegurat que comparteix amb SCC "l'anhel per fomentar la cohesió i la convivència entre ciutadans a Catalunya" i ha assegurat que la reunió havia estat "constructiva".

Comparto con @Societatcc el anhelo por fomentar la cohesión y la convivencia entre los ciudadanos en #Cataluña. Una reunión constructiva para seguir estrechando los lazos que nos unen a todos los españoles. pic.twitter.com/3YzLQXwhJW — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 15 de febrero de 2018

La trobada es produeix exactament 24 dies després que el president del Parlament, Roger Torrent, demanés per carta al president del govern espanyol una reunió per parlar de la investidura de Carles Puigdemont. La Moncloa encara no ha respost formalment a aquesta petició. Des del govern espanyol es va deixar clar que no acceptaven parlar de "qüestions judicials".

La setmana passada, Rusiñol va demanar als partits independentistes que permetin un "govern de concentració" de Cs, PSC i PP obert a la participació dels comuns, i va advertir que l'entitat es mobilitzarà si continua el full de ruta "rupturista".

El presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha recibido este mediodía a representantes de Societat Civil Catalana

Su presidente José Rosiñol y los tres vicepresidentes han presentado nuestro plan de acción de 2018 con el objetivo de promover la convivencia y la concordia en Cataluña pic.twitter.com/Rke4vT10M2 — Soc. Civil Catalana (@Societatcc) 15 de febrero de 2018

Societat Civil Catalana ha rebut el suport dels anomenats partits constitucionalistes en totes les mobilitzacions unionistes organitzades a Catalunya al voltant de l'1-O. L'última, i més gran, va ser el 29 d'octubre passat, amb la mobilització de 300.000 persones a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana.

D'acord amb els números de l'entitat, tenen entre 80 i 100 socis -els que paguen-, i uns 30.000 socis "col·laboradors", els que reben informació de SCC. Al novembre Òmnium tenia gairebé 87.000 socis -tots ells pagant una quota- i l'ANC uns 45.000 socis de ple dret. Cap de les dues entitats sobiranistes s'ha reunit mai amb Mariano Rajoy.