Rajoy, a Puigdemont: "És absurd pretendre que Catalunya se'n vagi fora de la UE"

"Normalitat, normalitat, normalitat". Amb aquest mantra, pensant en les eleccions autonòmiques a Catalunya el 21-D, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha rebutjat de ple la proposta de Carles Puigdemont de preguntar als catalans si volen formar part de la Unió Europea. "És absurd pretendre que Catalunya se'n vagi fora de la UE", ha assegurat aquest dilluns en declaracions als periodistes. "És ridícul contraposar llei i democràcia -ha afegit en referència a la defensa d'un referèndum- i per això és tant important la tornada a la normalitat".

Durant un esmorzar informatiu en què ha presentat el líder del PP basc, Alfonso Alonso, a l'hotel Ritz de Madrid, Rajoy ha esgrimit que la "normalitat és molt important" perquè "la vida es pugui desenvolupar amb harmonia" però també amb "prosperitat i progrés". En aquest sentit, ha celebrat el funcionament de l'article 155 de la Constitució sense citar-lo: "Quan la llei triomfa, guanyem tots, estem més confiants i estem més forts i se'ns respecta més. Si no fem això som més dèbils i vulnerables".

En definitiva, durant la breu presentació d'Alonso, ha conclòs que "quan algú decideix no complir la llei s'ha de donar suport a l'ordenament jurídic sense demagògies". I ha aprofitat per defensar el concert basc perquè, segons el seu punt de vista, suposa complir la Constitució. La setmana passada el Congrés dels Diputats va renovar la quota basca i Mariano Rajoy va aplanar el camí per a l'aprovació dels pressupostos amb l'aval del PNB -que no negociarà oficialment fins a la retirada de l'aplicació del 155.

Ha acompanyat Rajoy a l'esmorzar tota la plana major del PP i del govern espanyol. Tant la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, com la presidenta del Congrés, Ana Pastor, la ministra de Sanitat i successora d'Alonso, Dolors Montserrat, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, entre d'altres. El president espanyol té previst també avui concedir una entrevista a Telecinco a les 21h. Serà la segona des de l'aplicació de l'article 155. La primera va ser a la Cope, el seu mitjà radiofònic de referència.