Mariano Rajoy alerta dels "xerraires que circulen" i diu que voldria veure'ls actuar en la crisi del 2011

L'expresident del govern espanyol i del Partit Popular, Mariano Rajoy, ha alertat dels "xerraires que circulen per aquí i per allà" d'altres partits polítics, i ha afegit que voldria veure'ls actuar en una situació semblant a la que van viure els conservadors en la crisi del 2011.

En un míting amb mig miler de simpatitzants a la Nucia (Marina Baixa) al costat de la candidata del PP a la Generalitat Valenciana, Isabel Bonig, el cap de llista per la circumscripció d'Alacant, César Sánchez, i l'alcalde amfitrió, el també popular Bernabé Cano, Rajoy ha sostingut que "governar és més que un titular, una imatge o una frase suposadament enginyosa".

"És difícil [governar], complex, cal ponderar molts factors i tenir molt clares les conseqüències de les decisions", ha dit abans d'afegir que el Partit Popular sap fer-ho perquè és una formació "amb tradició, amb pòsit i amb gent preparada per continuar servint el país". "Del PSOE ja sabem què van fer, perquè van portar a la pitjor crisi" de la història del país, ha defensat: "I convé recordar-ho per evitar-ho i no reproduir errors en el futur".

"Res està decidit"

Per a l'excap de l'executiu, les del 28 d'abril "són les eleccions més obertes en molts anys" i ha assegurat que "ara mateix res està decidit". "Compte amb fer cas del que es diu" perquè en les eleccions del 2015 i el 2016 "tots els endevins deien que hi hauria un quàdruple empat" i al final el PP va aconseguir "50 escons més que el segon, 100 més que Ciutadans".

Rajoy ha defensat que, a diferència d'altres opcions polítiques, el Partit Popular està format per gent "moderada" i no és una formació "frontissa", sinó que aspira a governar, i ha demanat el vot per a Pablo Casado, "un home jove, amb experiència, amb ambició i que té ganes".

L'expresident espanyol creu que cal continuar controlant la despesa pública i aprofundint en les reformes econòmiques impulsades pel PP, "perquè van funcionar i van treure el país de la crisi". "Cal continuar amb reformes econòmiques per no anar enrere", ha insistit Rajoy, atès que "el que avui és incertesa econòmica es pot convertir en una cosa que no volem".