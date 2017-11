Marín: "Puigdemont no diu tota la veritat. Se li va garantir que si convocava eleccions no s'aplicaria el 155"

Què va passar en aquelles 24 hores perquè Carles Puigdemont passés de voler convocar eleccions a tirar pel dret i deixar en mans del Parlament la declaració d'independència? El president de la Generalitat sempre ha mantingut que no hi havia les garanties per convocar eleccions "amb absoluta normalitat" perquè no tenia la seguretat que si convocava els comicis l'Estat aturaria el 155. L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, va tenir un paper important en les negociacions, i va fer d'intermediària entre els governs català i espanyol, juntament amb el lehendakari Íñigo Urkullu. Aquest divendres ha donat una altra versió dels fets i ha explicat que "estava pactat que si Puigdemont convocava eleccions no s'aprovaria el 155" i que el president tenia "totes les garanties" que això seria així.

"Puigdemont no està dient tota la veritat", ha afirmat Marín, que ha assegurat en diverses ocasions que el president "tenia totes les garanties que va demanar per convocar eleccions i no ho va fer". En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha afirmat que "se li va garantir tot el que ell havia posat sobre la taula [no aplicar el 155 i alliberar els Jordis], algun dia ho explicarà". Marín ha atribuït la decisió final de Puigdemont a les pressions que va rebre: a les de les xarxes socials, on hi va haver gent que va acusar-lo de "traïdor"; a les d'Oriol Junqueras, que va avisar de marxar del Govern si convocava eleccions, i a les del carrer, perquè hi hauria influït la manifestació d'estudiants que hi havia a la plaça Sant Jaume. "Les eleccions no es van convocar però no per la manca de garanties. Em consta que aquelles garanties hi eren", ha assegurat Marín.

Amb el 155 aplicat i el PSOE havent-hi donat suport, Marín ha defensat la posició del PSC. "Si algú ha lluitat en contra del 155 ha sigut el PSC", ha explicat, i ha traslladat tota la responsabilitat a Puigdemont, que ha dit que era "l'únic que podia aturar el 155 convocant eleccions". En relació a les eleccions del 21-D convocades finalment per l'Estat en virtut del 155, Marín ha dit que el millor que li pot pot passar a Catalunya és que el líder dels socialistes, Miquel Iceta, sigui president.

En aquest sentit, ha dit que la posició del PP i Ciutadans és "un error", perquè en qualsevol dels resultats caldrà "diàleg" amb l'Estat. Segons ella, "amb un referèndum no solucionem el problema". "La solució és un nou pacte en aquest país i passa perquè puguem dialogar", ha afirmat.

Espadaler aposta per un Govern del PSC en solitari amb pactes puntuals

En relació a l'escenari postelectoral també hi ha dit la seva el dirigent d'Units per Avançar i número 3 de la llista del PSC per al 21-D, Ramon Espadaler. Ell ha apostat per un nou Govern liderat en solitari pel PSC amb acords puntuals, i ha descartat tant un nou tripartit com un pacte amb Cs i el PP.

Ho ha dit en una entrevista a Europa Press, en la qual l'exlíder de l'antiga Unió ha reivindicat que el líder del PSC, Miquel Iceta, és el candidat a la presidència més capacitat "per la moderació, la serenor i la confiança que representa, així com per la seva capacitat de gestionar la complexitat del moment". "Uns [els independentistes] s'han inhabilitat i han portat el país al precipici, i els altres [Cs i el PP] s'ho han mirat de braços plegats esperant que la justícia els resolgués un problema que és polític", ha destacat Espadaler, que ha defensat el pacte electoral d'Units per Avançar amb el PSC per donar recer a tots els catalanistes moderats que volen una solució.

Espadaler aspira a un Govern "presidit per Iceta amb suports asimètrics, que s'hagi de guanyar el pa cada 15 dies al Parlament" en una legislatura en la qual s'hauran de tancar moltes ferides i començar a construir un projecte conjunt en el qual no s'exclogui cap català per la seva ideologia, ha dit.