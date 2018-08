Marlaska parlarà dimecres al Congrés sobre el salt a la tanca de Ceuta i l'acostament de presos d'ETA

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, compareixerà dimecres al Congrés per explicar els salts a la tanca fronterera de Ceuta durant aquest estiu per part d'immigrants i també per parlar de la política d'acostament de presos d'ETA.

Grande-Marlaska va sol·licitar comparèixer a la comissió d'interior de la cambra baixa per aquests dos assumptes i aquest dilluns la mesa de la diputació permanent hi ha accedit. La sol·licitud del ministre afirma la seva voluntat d'explicar "assumptes relacionats amb la política penitenciària, en relació amb la situació de diversos presos de la banda terrorista ETA". També indica que vol parlar sobre "els fets succeïts a la frontera situada a la ciutat autònoma de Ceuta durant aquest estiu".

Precisament, el ple de la diputació permanent que s'està celebrant aquest dilluns des de les dotze del migdia inclou dos punts per demanar la compareixença de Marlaska per aquests assumptes.

Ábalos, sobre les VTC

També compareixerà al Congrés el ministre de Foment, José Luis Ábalos, a petició pròpia per explicar la postura del govern espanyol en relació amb el conflicte entre el sector del taxi i l'activitat dels vehicles de lloguer amb conductor (VTC).

El portaveu del PSOE Felipe Sicília ha confirmat la presència d'Ábalos a la cambra baixa a petició pròpia com a part del compromís que va adquirir amb el sector, després de l'última reunió amb els taxistes celebrada a finals de juliol.

A més, la majoria del Congrés ha donat suport aquest dilluns que Ábalos comparegui a la comissió de foment del Congrés en sessió extraordinària per aclarir com finançarà la gratuïtat de les autopistes que passaran a mans de l'Estat quan acabi la concessió.

Celaá, sobre retallades

La ministra d'Educació i Formació Professional (FP), Isabel Celaá, ha demanat comparèixer al Congrés per explicar els tràmits per derogar el reial decret de retallades educatives de l'anterior govern i altres temes de l'inici del curs escolar.

Ho ha assegurat la portaveu d'educació socialista, Luz Martínez Seijo, durant la sessió de la diputació permanent, en què s'han debatut precisament les peticions de compareixença de la ministra. Han demanat la seva compareixença Units Podem i el PP.