Marlaska: "Els drets LGTBI estan amenaçats per un model de mascle ibèric que ve en cavall"

Les del 28-A es presenten com unes eleccions binàries: o s'avança o es retrocedeix en drets. Si més no, així les ha plantejat aquesta tarda gran part de la cúpula socialista catalana. "Els drets LGTBI estan amenaçats per un model de mascle ibèric que ve en cavall", ha advertit des de Barcelona el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska. "Perquè el futur pugui ser del color de l'arc de Sant Martí, hem de fer que passi", ha reiterat, en al·lusió a l'eslògan de campanya.



La capital catalana ha sigut aquest dimecres seu de la reivindicació del col·lectiu LGTBI de la mà del secretari general del PSC, Miquel Iceta, l'alcaldable a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni i la ministra de Polítiques Territorials i Funció Pública i cap de llista per Barcelona a les generals, Meritxell Batet. I és que els socialistes van ser dels primers a abanderar la lluita, un mèrit del qual n'han fet gala.



"Hi ha països on en Fernando, en Miquel o jo estaríem condemnats a mort", ha indicat Collboni, i ha recordat que aquest no és el seu model de país. Però perquè això no passi cal, han dit, "pedalejar constantment". "Els drets no es conquisten de forma permanent, cal seguir batallant-los", ha matisat Grande-Marlaska. En aquest sentit, Isabel García, coordinadora federal LGTBI del PSOE, ha avançat la proposta electoral del partit en la matèria, que s'estructurarà en dues línies mestres i que es farà pública aquest dijous: la universalització del moviment i la cerca de complicitats.



Progrés o retrocés

"Fa vint anys vaig fer pública la meva homosexualitat i encara no me n'he penedit", ironitzava Iceta entre les rialles del públic. Però més enllà de les anècdotes, el d'aquesta tarda ha estat un acte de caràcter plenament polític. Tot i que les propostes retrògrades de la formació d'ultradreta han estat l'eix troncal de la ponència, els socialistes han recordat que el perill no rau només en Vox. "Tenim la involució trucant a la porta", ha etzibat Collboni.



"No cal ser lesbiana per lluitar contra la LGTBIfòbia. Jo m'ho prenc com una ofensa personal", ha manifestat Batet. "La vostra és la meva causa i la de tota la societat, perquè parlem de dignitat", ha sentenciat la ministra. En aquest sentit, la cap de llista per Barcelona ha volgut restar importància als resultats favorables del CIS i recordar que els comicis del pròxim 28-A són una incògnita. "Els partits han renunciat al centredreta i han ocupat l'extrema dreta de Vox carregant-se els grans consensos de la societat", ha lamentat.



Així, el d'aquesta tarda ha sigut un primer tastet de què serà la cursa per la Moncloa que conclourà el 28 d'abril. Es debatrà, en paraules dels candidats, en termes de "blanc o negre", d'"endavant o enrere", "de Barrio Sésamo", de "retrocés o progrés", "d'ells o nosaltres". Altre cop, i en definitiva, de "si tu no hi vas, ells tornen".