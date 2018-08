Marlaska acusa el PP "d'injectar odi a base de fal·làcies" sobre l'acostament de presos d'ETA

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha carregat durament aquest dimecres, en una compareixença des del Congrés, contra el PP i Ciutadans per "injectar odi a base de fal·làcies" sobre l'acostament de presos d'ETA. Ha reptat així els grups a la dreta a enumerar on són els "trasllats massius" de presos al País Basc que denuncien tant el líder del PP, Pablo Casado, com el de Ciutadans, Albert Rivera, i que han convertit en un dels temes de l'estiu després que s'efectués el trasllat de dos presos a Biscaia en compliment d'un tercer grau penitenciari que havia avalat el mateix Mariano Rajoy. En aquest sentit, Grande-Marlaska ha exigit "lleialtat i responsabilitat" al Congrés, però no ha avançat cap dels passos que faran aquest curs per acostar presos, tal com es va prometre Sánchez després d'aconseguir el vot del PNB i EH Bildu en la moció de censura.

El ministre ha defensat que la política de dispersió era bona mentre la banda terrorista estava en actiu, però que el mateix ministre de l'Interior de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, es va "mostrar disposat a repensar-la". En definitiva, ha assenyalat que "hi haurà trasllats però amb criteris objectius de legalitat i tractament individual". Considera que els trasllats no són beneficis penitenciaris, sinó per compliment de les penes, i ha assegurat que el seu compromís amb les víctimes és "ferri" i els comunicarà qualsevol decisió. "Vull deixar clar que no permetrem crítiques falses en relació a trasllats ni que es facin servir les víctimes per motius polítics", ha conclòs.

El PP ha saltat a la jugular per les seves declaracions. La diputada Marimar Blanco, germana de Miguel Ángel Blanco, ha denunciat que el trasllat "va en contra de la dignitat de les víctimes" –tot i que les associacions van avalar els dos últims acostaments de l'estiu–. Per als populars, els presos d'ETA s'han convertit en una "agenda prioritària" del PSOE d'ençà de la moció de censura.

El PNB: "L'acostament no és un privilegi"

Des del PNB, el diputat Mikel Legarda ha retret que Grande-Marlaska afirmi que l'acostament no són beneficis penitenciaris, quan de moment ho està tractant com a beneficis penitenciaris. "L'acostament d'un reclús al seu lloc més pròxim no és un privilegi, és un dret, i pot haver-hi interferències legítimes, però no són les que estan demanant el PP i Ciutadans", ha afirmat.

Al seu torn, la portaveu d'EH Bildu, Marian Beitialarrangoitia, ha retret al ministre que hagi demanat parlar al Congrés sobre aquest tema "per no avançar en res de nou". Considera que constantment van repetint que tenen intencions d'acostar els presos però a l'hora de la veritat el govern espanyol es deixa endur per les "pressions" del PP i Cs.