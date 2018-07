Marlaska no veu "cap raó" per desconfiar de la gestió que farà el Govern dels presos polítics

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha assegurat aquest dimarts que "no hi ha cap raó per generar desconfiança" sobre la gestió que faran els Serveis Penitenciaris del departament de Justícia de Catalunya dels presos polítics, que estan sent traslladats "sense cap incident" i "amb tota normalitat" des de Madrid a presons catalanes.

En una entrevista a la Cadena SER, recollida per Europa Press, Grande-Marlaska ha evitat donar detalls sobre el trasllat i s'ha remès a la "professionalitat" de la Guàrdia Civil pel que fa a la conducció fins a Catalunya. Un cop en territori català, els Mossos d'Esquadra es faran responsables de la "custòdia" dels encausats pel jutge Pablo Llarena.

"Vivim en un estat de dret amb transferències realitzades fa temps. Com ens pot preocupar?", ha dit després de ser preguntat pels dubtes que han plantejat el PP i Cs sobre el fet que els presos estiguin controlats per polítics partidaris al seu alliberament i crítics amb la investigació del Suprem. "Tinguem confiança en el conjunt de les administracions. No hi ha cap raó per generar desconfiança", ha remarcat Grande-Marlaska.

Les condicions del trasllat

Pel que fa a les condicions del trasllat, Dolores Delgado, la ministra de Justícia, ha dit que "s'han pres totes les mesures de seguretat" per garantir "la integritat" dels presos durant el trajecte. Ho ha dit a Antena 3, on també ha insistit a desvincular l'acostament dels presos d'un possible gest de cara a la reunió entre Quim Torra i Pedro Sánchez del 9 de juliol. "Es va començar a parlar de l'acostament molt abans que hi hagués una simple reunió concertada –ha subratllat–; els presos provisionals, en la mesura que es pugui, s'acosten als seus domicilis perquè la seva vida familiar i el seu dret de defensa es puguin desenvolupar amb més normalitat".

Institucions Penitenciàries va ordenar aquest dilluns a la tarda el trasllat a Catalunya d'Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva i Dolors Bassa, l'expresident de l'ANC Jordi Sánchez, el president d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell. Quan tinguin resposta del Suprem, faran el mateix amb els exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull i Josep Rull.

La direcció general de Serveis Penitenciaris del departament de Justícia de la Generalitat, de qui depèn la gestió dels centres penitenciaris a Catalunya, va rebre aquest dilluns la comunicació oficial del trasllat per part del govern central. Els polítics homes ingressaran a la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, mentre que Forcadell i Bassa aniran a la presó de Puig de les Basses, a Figueres.