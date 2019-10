El govern espanyol rebutja imposar mesures extraordinàries perquè a Catalunya “només hi ha un problema d’ordre públic”

El ministre de l’Interior en funcions, Fernando Grande Marlaska, ha tornat a rebutjar imposar a Catalunya mesures extraordinàries, tal com reclamen PP i Ciutadans, perquè considera que “només hi ha un problema d’ordre públic” com el que han viscut “altres democràcies del nostre entorn”. Segons les dades d'Interior, durant els aldarulls s'han detingut 194 persones a Catalunya des de dilluns. D'aquestes, un 16% són menors d'edat i hi ha un 13% d'estrangers.

En la roda de premsa posterior a la reunió del comitè de seguiment de la situació a Catalunya, Marlaska ha reiterat que el govern espanyol exigeix al president de la Generalitat, Quim Torra, i a tot el Govern, que condemnin “rotundament, sense mitges tintes ni equidistància” la violència dels últims dies a Catalunya. “Ningú entén, ni a Catalunya ni a la resta d’Espanya, que encara no ho hagin fet”, ha subratllat.

Marlaska també ha elevat el nombre d'agents lesionats els últims dies fins a 288, dels quals 153 són agents dels Mossos d'Esquadra, 134 de la Policia Nacional i un de la Guàrdia Urbana. Entre els ferits hi ha un agent de la Policia Nacional ingressat a l'hospital en estat molt greu. També han patit danys materials 266 vehicles policials, la majoria de la Policia Nacional (221).