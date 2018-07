Maroto obre la porta a integrar més membres de l'equip de Santamaría i demana "generositat, respecte i temps"

El nou vicesecretari d'organització del PP, Javier Maroto, assegura que l'equip de Soraya Sáenz de Santamaría s'està integrant en el projecte de Pablo Casado. De fet, ha dit que s'està fent "gota a gota" i "dia a dia". Maroto ho ha dit l'endemà que el nou president popular presentés els càrrecs que formarien part de la seva executiva i s'evidenciés que només havia incorporat una persona que havia donat suport a l'ex vicepresidenta en els càrrecs de primera línia. Amb tot, Casado va assegurar que s'havia integrat bona part de l'equip de Santamaría –el nou president popular no va dir, però, que la majoria dels quadres els havia col·locat en càrrecs de segona fila.

Maroto, però, ha insistit que "només queda una cadira buida" en la seva direcció i és la que correspon a l'ex vicepresidenta del govern espanyol. Santamaría ha rebutjat l'oferta de Casado per ser una de les vocals de lliure designació, i per això ahir no va ser al comitè executiu que el nou president popular va celebrar a Barcelona. El vicesecretari d'organització ha posat com a exemples de la integració que, assegura, encara s'està produint la incorporació de dos membres "rellevants" del PP a Andalusia com Elías Bendodo i Juanma Moreno. "Alguns ja ho han fet, altres ho estan fent ara i altres ho faran una mica més tard, però fer-ho, ho faran tots", ha dit Maroto, que ha demanat "generositat, respecte i temps".

"La direcció del senyor Casado ja és una direcció integrada, ja és una direcció única, només queda la cadira buida de Soraya Sáenz de Santamaría", ha subratllat el dirigent popular en declaracions als passadissos del Congrés de Diputats recollides per l'agència Efe. En aquest sentit, ha animat a la candidata que va ser derrotada en el congrés d'aquest cap de setmana a no deixar aquesta cadira buida "perquè li pertany" i ha reiterat que al PP "ja no hi ha bàndols ni rivals". Una tesi que també ha defensat l'exministre Juan Ignacio Zoido –afí a María Dolores de Cospedal–, que ha assegurat que "la integració és un fet". Casado va incorporar tres dels set principals membres de l'executiva que eren de l'entorn de l'exministra Cospedal.

Albiol acusa els crítics de "deslleials"

Per la seva banda, el president del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, ha acusat els crítics amb Pablo Casado de "deslleials" per crear un clima de "descontentament" a la formació i que el líder popular assegura que no es correspon a la realitat. En declaracions als mitjans de comunicació recollides per Europa Press, Albiol els ha demanat "responsabilitat".

En aquest sentit, i sobre l'absència de Santamaría al primer comitè executiu de Casado, Albiol ha recordat que l'ex vicepresidenta no és membre de l'executiva i, per tant, era "difícil" que hi fos. "Hem d'anar tots a una, així que demano que si hi ha algú que no hi està d'acord al 100%, si alguna cosa no agrada, ho digui on toca: als despatxos", ha exigit.