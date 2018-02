Marta Pascal i Josep Lluís Cleries, els candidats al Senat de JxCat

Junts per Catalunya proposarà demà les candidatures al Senat de la coordinadora del PDECat, Marta Pascal, i de l'actual senador Josep Lluís Cleries. Demà, 28 de febrer, s'acaba el termini per presentar les candidatures, que posteriorment han de ser aprovades pel ple. Així s'ha anunciat, segons expliquen fonts de JxCat i del PDECat a l'ARA, en la reunió d'aquest matí del grup parlamentari a la cambra catalana, en què s'han abordat les qüestions organitzatives del grup.

Des de les eleccions del 21 de desembre, Pascal s'havia mantingut en la direcció del partit, ja que Puigdemont va optar per minvar la representació del PDECat a la llista electoral de JxCat per situar-hi independents. L'exdiputada de Junts pel Sí, però, tindrà un càrrec institucional aquesta legislatura i serà enviada al Senat juntament amb Josep Lluís Cleries, que fins ara era portaveu de la formació a Madrid. Pascal substituirà l'actual senadora Elisabeth Abad, que va ser designada pel Parlament el 2016. A JxCat li correspon només proposar dos senadors, el mateix nombre que ERC i Ciutadans. Per la seva banda, els comuns i el PSC en poden proposar un cadascun. Xavier García Albiol deixa de ser senador perquè el PP va treure quatre diputats i s'ha quedat fora del repartiment de senadors.

En els darrers temps, Pascal ha mantingut un baix perfil públic, sobretot arran de la declaració com a investigada per rebel·lió i sedició davant del Tribunal Suprem el passat 19 de febrer. Prèviament, va oferir una entrevista a La Vanguardia en què es va distanciar de l'estratègia unilateral i va apostar per fer un Govern dins el marc de l'Estatut i la Constitució.

Cleries, per la seva banda, ja és l'actual portaveu del PDECat al Senat, on va aterrar després de ser conseller de Benestar amb el primer govern d'Artur Mas.