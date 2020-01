Marta Rovira: "No necessitem unes eleccions que poden aprofundir en la divisió"

L'endemà de l'anunci de Quim Torra de convocar eleccions un cop s'hagin aprovat els pressupostos, la secretària general d'ERC, Marta Rovira, s'ha posicionat obertament en contra de la decisió del president de la Generalitat. "No necessitem unes eleccions que poden aprofundir en la divisió", ha afirmat Rovira en una entrevista a RAC1. Tot i que aquest dimecres ERC va assegurar que "respectava" la decisió i va evitar polemitzar amb Torra, aquest dijous Rovira ha criticat sense embuts la decisió del president de la Generalitat.

Rovira considera que ara a l'independentisme li toca "seure, parlar, parlar i parlar", i no enfrontar-se a les urnes. "No hem d'entrar en la competició de qui és més traïdor i més independentista", ha afirmat. La dirigent republicana també ha reconegut que dilluns –quan JxCat i ERC van airejar les seves diferències al ple del Parlament arran de la inhabilitació de Torra– va tenir una "profunda decepció" perquè va veure "molt poca voluntat política d'arribar a un acord" a la cambra catalana, tot i que ella va intentar que se suspengués el ple: "Estic decebuda amb mi mateixa perquè jo intento que no hi hagi espectacles com el de dilluns al Parlament".

La secretària general d'ERC també ha retret a Quim Torra que no comuniqués la seva decisió a ERC –ho va fer minuts abans de fer-la pública–. "A ERC no se'ns ha preguntat res, ens hauria agradat poder dir el que en pensàvem", ha criticat Rovira, que ha reconegut que a ella li va doldre sentir que el president de la Generalitat digués "que ERC no lluitava contra la repressió com hauria de fer". En aquest sentit, Rovira ha contestat a Torra: "Escolti, jo fa dos anys que estic a l'exili i tinc molts companys a la presó, i seguim lluitant al peu del canó". A més, Rovira també ha apuntat que amb la ruptura de l'independentisme i la convocatòria d'eleccions "s'està fent el que volia l'Estat".

En l'entrevista, Rovira també s'ha mostrat crítica amb la decisió de Torra de no despenjar la pancarta que demanava la llibertat dels presos i exiliats del Palau de la Generalitat quan l'hi va requerir la JEC i que li ha comportat la inhabilitació. "Quan s'inicia una desobediència de manera individual i es vol convertir en col·lectiva, abans hem de parlar-ne entre tots", ha explicat.

"Després de les eleccions ens haurem de tornar a entendre"

Tot i el trencament evident entre JxCat i ERC, els republicans rebutgen formar un govern tripartit que inclogui el PSC. Aquest dimecres mateix, el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, va descartar-ho: "Tenim una divisió molt clara i insalvable amb el PSC". De fet, els socialistes també han descartat aquesta fórmula diverses vegades i només són els comuns els que la defensen obertament. Així, Rovira ha lamentat que aquestes eleccions portin a la confrontació entre JxCat i ERC quan "se sap que després de les eleccions ens haurem de tornar a entendre". Però també ha lamentat que Torra i JxCat diguin que treballen per la unitat: "¿Primer es genera un caos i després es parla d'unitat? Doncs no, la unitat no es predica, es practica".