ERC diu que "no fa falta" un referèndum sobre la pertinença a la UE

Després de les declaracions del president Carles Puigdemont sobre el fet de deixar decidir als catalans si "volen pertànyer en aquesta Unió Europa" i amb quines condicions, Rovira ha afirmat que ERC és "eurocrítica" i no "euroescèptica", però ha assegurat que no s'oposarien a un referèndum sobre la Unió Europea. Els republicans, ha defensat Rovira, no s'oposen "mai" a les urnes.

"Volem formar part d'una altra UE, no sortir-ne. No sé si s'haurà de fer un referèndum o no; en qualsevol cas, nosaltres no ens oposarem mai a les urnes", ha dit la dirigent republicana en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press. Rovira ha explicat que el seu partit és partidari de la organització comunitària, tot i que ha demanat canvis sobre com està formulada actualment. El portaveu del partit, Sergi Sabrià, ha fet declaracions en la mateixa línia després de la reunió de l'executiva del partit. Però ha anat més enllà: "No ens sembla que faci falta un referèndum per decidir sobre això, per molt que la UE necessiti canvis, nosaltres som eurocrítics i no euroescèptics.

Govern de concentració: PDECat, ERC, la CUP i els comuns

La secretària general i número 2 de la llista d'ERC, Marta Rovira, també ha explicat que veu "absolutament possible" un govern de concentració que estigui format pel PDECat, ERC, la CUP i els comuns. De fet, Rovira creu que "hi ha molta gent que s'hi podria sumar". La dirigent republicana ha afirmat que estarien "encantats" que se sumés més gent "a aquesta majoria", i ha lamentat que es parli d'un possible tripartit d'esquerres només per debilitar ERC i posar en dubte el seu compromís amb la República.

Per Rovira, les eleccions del 21-D han de servir per escollir si a Catalunya "decideixen els ciutadans i les seves majories representades al Parlament o si decideix Mariano Rajoy". Així, ha alertat que si guanya "el bloc del 155", la immersió lingüística i l'escola catalana estaran en perill. En aquest sentit, la número 2 d'ERC està convençuda que "el govern espanyol no tindrà més remei que acatar els resultats".

De fet, Marta Rovira ha explicat que si el 21-D guanyen les forces independentistes, això suposarà que Catalunya ha tornat a "votar a favor de la República", cosa que ha assegurat que voldrà dir que s'ha d'obrir un procés constituent. La dirigent republicana també ha insistit que que el Govern "estava clarament preparat" per defensar la República, però que no la va implementar per les amenaces de "violència" que hauria plantejat l'Estat.