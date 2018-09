Marta Rovira diu que l'1-O és "una lliçó de país", però el 3-O és "l'horitzó"

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha subratllat aquest divendres que l’1-O va ser possible gràcies al consens entre actors polítics i moviments socials, la complicitat d'institucions i els ciutadans. I ho considera "una gran lliçó: només avancem quan generem grans consensos", ha afirmat en un article publicat aquest divendres al diari 'El 9 Nou'. Rovira considera que per fer "el següent pas" cal que el consens de país "sigui capaç d'interpel·lar i representar la gran transversalitat i diversitat" de la societat catalana, "que el 3-O també va sortir a manifestar-se al carrer". "Si l’1-O és una lliçó de país, el 3-O és l’horitzó", ha assenyalat la secretària general d'ERC. Des de Suïssa, on és des de fa sis mesos, assegura haver guanyat "perspectiva".

Rovira diu que aquest 1-O es recordarà "l’engranatge de la preparació, l’orgull de la ciutadania, la llibertat reivindicada en cada vot, la complicitat col·lectiva i la valentia", però també, apunta, "l’assetjament dels dies previs, la violència, la por, la decepció, la indignació". "I està bé que revivim tot això amb la perspectiva i la maduresa que ens ha donat el temps i les conseqüències que en patim", afegeix.

Aquell dia, insisteix, els ciutadans que van votar ho van fer "de forma sobirana, democràtica i pacífica sobre el futur del país" i, en aquest sentit, considera que la majoria de ciutadans de Catalunya "se senten sobirans per decidir democràticament allò que volen ser". "L’1-O és un punt de no retorn", ha volgut remarcar. Ho és també, ha dit, per la "vulneració dels drets civils i polítics" que va suposar al seu entendre la repressió policial de l'1-O."Des d’aleshores, les institucions de l’Estat només han fet que seguir aquest camí de la repressió i d’abaratir la democràcia", ha assegurat.

Rovira ha reiterat que l’Estat "ha traspassat una línia vermella", que és la "vulneració dels drets civils i polítics", i ha fet "fallida" com a estat de dret. "Nosaltres sempre hem estat els de la via del diàleg, sempre. I sempre ho serem. Però, ara mateix, el camí del diàleg està per desbrossar", argumenta la secretària general dels republicans, que considera que "no és possible" un diàleg "honest, responsable i en igualtat de condicions".

D'altra banda, Rovira considera que per fer "el següent pas" cal que el consens de país "sigui capaç d’interpel·lar i representar la gran transversalitat i diversitat" de la societat catalana, "que el 3-O també va sortir a manifestar-se al carrer".

Judici "polític" des del 20-S

"Cal que els pròxims mesos tinguem molt clar què significa l’1-O", avisa Rovira. "Perquè l’1-O serà jutjat i sentenciat com un delicte", apunta. La secretària general d'ERC diu que caldrà explicar que és un judici "polític" que "ha estat premeditat des d’aquell 20 de setembre, quan van començar a fer visible la repressió", i ha instat a deixar "ben clar" que fer un referèndum no és cap delicte i "voler un canvi polític, el que sigui, en un estat democràtic, tampoc".

Rovira ha insistit que aquest judici és una causa general contra l’independentisme i "la llibertat d’expressió i els drets civils i polítics", i ha remarcat la importància de tenir present en els pròxims mesos "tot això" i també que la força del poble català "és la de la raó i la mobilització pacífica, encara que avui se’ns acusi de tot el contrari".