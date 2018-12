Marta Rovira planteja una resposta "massiva, política i cívica" a la "provocació" del consell de ministres

El 21 de desembre hi haurà reunió del consell de ministres a Barcelona i ningú dubta que també hi haurà mobilitzacions de protesta contra el que part de l'independentisme considera una "provocació". La última en sumar-se a través de les xarxes a aquesta polèmica ha estat la secretària general d'ERC. Des de l'exili suís, Marta Rovira, no ha dubtat en qualificar la reunió de "provocació" i ha apuntat quina hauria de ser per ella la resposta de la societat catalana: "La nostra resposta davant d’aquesta provocació, i les que vindran, ha de ser la via catalana: massiva, política i cívica!".

Celebrar un Consell de Ministres a pocs metres del Parlament, amenaçant constantment amb un 155 selectiu, i en les circumstàncies que he descrit, s’entén com una provocació política. Un acte d’irresponsabilitat gravíssim en aquesta situació. — Marta Rovira Vergés🎗 (@martarovira) 12 de diciembre de 2018

La nostra resposta davant d’aquesta provocació, i les que vindran, ha de ser la via catalana: massiva, política i cívica! — Marta Rovira Vergés🎗 (@martarovira) 12 de diciembre de 2018

En una sèrie de piulades, Rovira denuncia la repressió de l'Estat a les institucions catalanes, començant per l'existència de presos polítics i exiliats. Fonts d'ERC assenyalen que el partit està en contacte amb les entitats responsables de les organitzacions que impulsaran les mobilitzacions del proper 21 de desembre. Accions que seran "pacífiques i no violentes", tot i que les fonts reconeixen que hi ha grups que no es poden controlar. Aquest dimecres des del Parlament, el president del Govern, Quim Torra, ja ha avisat als CDR que "no es pot atacar els cordons policials".

Una opinió molt similar a la de Rovira és la que ha expressar el cap de files de la CUP al Parlament, Carles Riera. A Catalunya Ràdio ha qualificat el consell de ministres a Barcelona de "provocació inacceptable" i ha considerat que és un "acte despòtic" del govern espanyol per fer una "demostració de força absolutament innecessària i antidemocràtica". Amb tot, ha apostat perquè el consell de ministres "no es pugui reunir en un context de normalitat política", defensant que la ciutadania pugui "expressar democràticament" la seva "indignació" al carrer.