Martín Pallín: "Volen tenir la sentència abans del 29 de maig per evitar que Junqueras es presenti a les europees"

El magistrat emèrit del Tribunal Suprem José Antonio Martín Pallín ha assegurat que amb la divisió del judici per l’1-O s’han volgut "alleugerir els tràmits del judici oral" per "tenir sentència abans del 29 de maig per evitar que algú [en referència a Oriol Junqueras] es presenti a les eleccions europees". En una entrevista a 'El suplement' de Catalunya Ràdio aquest dissabte, ha explicat que d’aquesta manera evitaran "les macrocauses".

Martín Pallín ha criticat que s’hagi donat als líders independentistes 10 dies per fer l’escrit de la defensa. "Això és el que es dona a un atracador de banc [...]. No crec que les condicions siguin equiparables". De fet, el magistrat tem que "com a molt els donaran 20 dies quan en realitat els haurien de donar un mes per poder exercir el dret de defensa amb igualtat de condicions".

El jutge emèrit també ha criticat el to "bel·ligerant" del Suprem a l’hora de respondre als presos i ha explicat que espera que "tinguin un judici just". Amb tot, ha lamentat que el procés que han tingut fins ara "no és just". Sobre el fet de si podran declarar en català o no davant el jutge Marchena, el magistrat ha dit que "sembla que pot exigir que es faci en castellà", cosa que no passaria si es fes al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), tal com demanaven els presos.

Turull: "Dividir el judici en dos és una injustícia molt gran per a Forcadell"

L'exconseller de Presidència Jordi Turull, per la seva banda, ha dit que la decisió del Tribunal Suprem de dividir el judici entre aquesta sala i el TSJC és una "contradicció" que, a més, perjudica l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell. En declaracions des de la presó de Lledoners al programa 'El divan', de Catalunya Ràdio, que s'emetrà el 12 de gener, Turull considera que "dividir el judici en dos és una injustícia molt gran per a Forcadell". L'exportaveu del Govern també subratlla la tasca pacífica dels CDR, tot i que els demana que aïllin els "violents" que van amb la cara tapada.