Mas proposa desvincular el Govern del lideratge del Procés i que el pilotin el Consell per la República, partits i entitats

L'expresident de la Generalitat Artur Mas publica aquest dimarts el llibre Cap fred, cor calent (Península), on fa un repàs de la seva trajectòria política dels últims anys i on també llança propostes per tirar endavant el Procés de cara al futur. Aposta, per exemple, per desvincular la Generalitat del lideratge del Procés i que sigui el Consell per la República, els partits i les entitats sobiranistes els que el pilotin. "S'han de fer responsables de la continuació del Procés", ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio. "Cadascú ha d'acceptar el seu rol", ha afegit.

Així, Mas creu que les persones que són fora del Govern tenen les "mans lliures" per poder liderar el Procés i ho poden fer "sense limitacions imposades per l'Estat". En aquest sentit, ha recordat les conseqüències judicials dels últims anys, que han portat mig Govern a la presó i una altra part a l'exili. Per això, parla de diferenciar les funcions de cada un dels actors i que les institucions públiques s'apartin del lideratge del Procés. El camí hauria de portar a un referèndum d'autodeterminació en el qual, segons l'expresident, s'hi haurien de votar dues opcions: la independència i la proposta que faci el govern espanyol.

D'altra banda, l'expresident de la Generalitat ha tornat a defensar la unitat de l'independentisme com una condició indispensable per avançar en els pròxims mesos. En aquest sentit, proposa una fórmula d'alternança al Govern entre JxCat i ERC que serveixi per mantenir l'estabilitat a l'executiu. "Com que les llistes conjuntes no funcionen i la unitat és fonamental, la proposta que faig és que es faci un pacte per a dues legislatures i que els dos grans partits sobiranistes, si tenen majoria al Parlament, s'alternin la responsabilitat de govern", ha detallat. En el llibre, concretament, explica que l'alternança hauria de ser en la presidència de la Generalitat i durant dues legislatures per assegurar-se la continuïtat sobiranista, segons explica l'agència Efe.

En l'entrevista, Mas també ha parlat de la seva successió com a president de la Generalitat. Així, ha retrocedit fins a l'estiu del 2015, quan CDC i Unió van trencar i els consellers del partit democratacristià van abandonar l'executiu que presidia. En aquell moment, Mas va oferir a l'exalcaldessa de Sant Cugat del Vallès, Mercè Conesa, entrar a formar part del Govern i l'ha presentat com el seu relleu natural. Abans de fer el pas al costat el gener del 2016 i d'oferir la presidència de la Generalitat a Carles Puigdemont –una decisió de la qual no se'n penedeix, assegura–, Mas li va oferir el lloc a Neus Munté. "La Neus va tenir el coratge de dir que no", ha recordat.

Defensa la decisió de Pascal

"Ha fet bé de plegar". L'expresident de la Generalitat també ha parlat de la decisió de l'exdirigent del PDECat Marta Pascal de deixar l'escó del Senat: "Quan una persona està tan incòmoda amb determinats plantejaments, si vol llibertat de moviments, com ella aspira, no pot estar en una estructura com estava ella". Així, Mas també ha assegurat que està "lluitant" perquè Pascal no es presenti en una llista alternativa a la de JxCat. "Els que sempre hem demanat unitat no la posarem en qüestió dins del mateix espai. CiU era un projecte aglutinador i JxCat ho ha de ser", ha defensat.